15 savaş gemisini Karadeniz'e gönderdi! 0:00 / 0:00

AA

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya, Hazar Denizi'ndeki filoya ait 15 savaş gemisi Karadeniz'e gönderildi.

Bunun, Rus askeri güçlerinin denetimleri çerçevesinde gerçekleştiği ifade edildi.

"SAVAŞA HAZIRLIK DENETİMİ" DEMİŞLERDİ

AA'da yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 6 Nisan'da Rus askeri güçlerinin savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başladıklarını ve ülkenin çeşitli bölgelerinde poligonlarda taktik tatbikatların yapılacağını duyurmuştu.

4 BİN 48 ASKERLE TATBİKAT

Söz konusu eğitim planı kapsamında, nisan ayında 4 bin 48 askeri tatbikatın yapılacağı belirtilmişti.

UKRAYNA- RUSYA GERİLİMİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptığını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti.

2014'TEN BERİ ÇATIŞMA SÜRÜYOR

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde, sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana çatışmalar devam ediyor.