Rus turiste cinsel saldırı iddiası

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SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Rus turist tarihi surların bulunduğu bölgede cinsel saldırıya uğradı.

Geçtiğimiz gece yarısı Fatih'te bulunan bir parkta bir kadının hareketsiz ve yarı çıplak yerde yattığı bilgisine ulaşıldı. Polisler olaya hemen müdahil oldu. Kadında herhangi bir darp izine ulaşılmadı. Kadın hemen karakola götürüldü.

10 gün önce Türkiye'ye geldiğini belirten Rus turist güney kıyılarını gezdikten sonra İstanbul'a gelmişti. Rus turist Fatih'te cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Kadının çantası da olay yerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.