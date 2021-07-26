Karbon düzenlemesine karşı yüzde 10 kayıp açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Diğer Özelleştirme politikalarıyla ünlü Rus yetkili Çubays'dan ekonomiyi önceleyen yorum
ABONE OL

Özelleştirme politikalarıyla ünlü Rus yetkili Çubays'tan ekonomiyi önceleyen yorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Anatoliy Çubays, hidrokarbon kaynakların kullanımının azaltılmasına yönelik küresel enerji dönüşümünün, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasında(GSYH) yüzde 10 kayba neden olabileceğini söyledi.

Özelleştirme politikalarıyla ünlü Rus yetkili Çubays'dan ekonomiyi önceleyen yorum
Karbon düzenlemesine karşı yüzde 10 kayıp açıklaması
0:00 / 0:00
AA

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin döneminde ülkedeki özelleştirme süreçlerinden de sorumlu olan Çubays, başkent Moskova'da düzenlenen "Karbon düzenlemesi: Rus ekonomisi için olası sonuçlar nelerdir?" konulu konferansta konuştu.

Küresel ekonomilerin karbon kaynakların kullanımını azaltma eğiliminde olduğuna işaret eden Çubays, "Bunun Rusya'nın ihracatı üzerinde devasa etkileri olacak. Tahminlerime göre, bu dönüşüm Rusya'nın GSYH'sinde yüzde 10 kayba neden olabilir. Bu ciddiden de öte bir durum." ifadelerini kullandı.

Rusya'da yönetimin bu konu üzerinde bakanlıklarla birlikte çalıştığına işaret eden Çubays, “Bu durum, Rusya'nın ihracatına yönelik söz konusu meydan okumaya ne kadar yeterli ve ciddi şekilde yanıt verdiğini gösteren bir olay." diye konuştu.

Dünyanın en büyük enerji kaynağı ihracatçılarından Rusya'nın petrol ihracatı geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 40,8 azalarak 72,3 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracat tutarı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pandemi nedeniyle AB'de "kendini yalnız hissedenlerin" sayısı ikiye katlandı
DÜNYA AB'nin yalnızlık raporu: En fazla genç nüfus ...
İran'da elektrik kesintileri protestolarında vatandaşlardan rejim karşıtı slogan
DÜNYA İran'da protestolar devam ediyor
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Saner, Kapalı Maraş'ın yüzde 3,5'lik bölümünün açılımını sağladıklarını söyledi
DÜNYA KKTC Başbakanı Saner'den Kapalı Maraş açıklaması
Tunus'ta darbe girişimi... SON DAKİKA: Meclis Başkanı Gannuşi'en flaş açıklama
DÜNYA Tunus'ta darbe girişimi! Meclis Başkanı konuştu!
SON DAKİKA: Avusturya Başbakanı Kurz'dan tepki çeken açıklama! - Haberler
DÜNYA Kurz'dan tepki çeken açıklama!
AB, Tunus'ta anayasaya saygı duyulması çağrısında bulundu
DÜNYA AB, Tunus için hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı
ABD'de son bir haftada düzenlenen silahlı saldırılarda 430'dan fazla kişi hayatını kaybetti
DÜNYA ABD'de silahlı şiddet olaylarında artış
ABD'den Çin'e davet: Küresel meselelerde ABD ile güç birliği
DÜNYA ABD, Çin'i sorumlu güç olmaya çağırdı
BM, Afganistan'da sivil kayıpların rekor seviyede olduğunu bildirdi
DÜNYA BM'den Afganistan açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı - Haberler
DÜNYA Aliyev, Ankara'ya yeni büyükelçi atadı