Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile turizm amaçlı vizesiz seyahat uygulamasını durdurma kararı aldı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan karara göre, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile vizesiz seyahat uygulaması geçici süreliğine durduruldu.

Ayrıca, kararda, Çin vatandaşlarına yönelik çalışma vize uygulamasının askıya alındığı kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'de bulunan Rus vatandaşlarını 3 ve 4 Şubat'ta tahliye edeceklerini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Sergey Lavrov'un Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili durumun ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Bu yönde, Rusya ile Çin arasındaki iş birliği görüşüldü." ifadelerine yer verildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, dün Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgesinde 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini ve her ikisinin de Çin vatandaşı olduğunu bildirmişti.

Rusya, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile sınırını kapatma, Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici bir süreliğine durdurma kararı almıştı.

Bazı Rus şirketleri de Çin'e yönelik uçak ve tren seferlerine kısıtlama getirmişti.