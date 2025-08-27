Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'da 6 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Rusya'da 6 büyüklüğünde deprem

        Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde 6 büyüklüğünde deprem oldu. Hazar Denizi bölgesinde, yerel saatle 23.33'te meydana gelen deprem, 12 kilometre derinlikte kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 01:21 Güncelleme: 27.08.2025 - 01:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'da 6 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

        AA'nın Ria haber ajansına dayandırdığı habere göre açıklamada, merkez üssü Dağıstan Cumhuriyeti'nde Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olan depremin 12 kilometre derinlikte kaydedildiği bilgisine yer verildi.

        Deprem, Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile Azerbaycan'da hissedilirken ilk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.

        *Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #rusya deprem
        #Dağıstan
        #son depremler
        #Hazar Denizi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        İşte kalem kalem Hakem Kurulu kararları
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        “Teşhircileri muayene etmiyorum” diyen doktora soruşturma
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Baba-oğulun katil zanlısı yakalandı
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Alman basını: Modi Trump'ın aramasına dönmedi
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Halit Yukay'ı kurtarma çalışmaları yeniden başladı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        Fransa'dan ABD Büyükelçisine tepki
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        "Tek hedef var; o da kazanmak!"
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Galatasaray'dan Bissouma bombası: Anlaşma sağlandı
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        Beşiktaş'ı yeni transferi İstanbul'da!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!