Rusya'da 6 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezinden (EMSC) yapılan açıklamada, Rusya'da Hazar Denizi bölgesinde yerel saatle 23.33'te 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

AA'nın Ria haber ajansına dayandırdığı habere göre açıklamada, merkez üssü Dağıstan Cumhuriyeti'nde Derbent şehrinin 41 kilometre kuzeybatısı olan depremin 12 kilometre derinlikte kaydedildiği bilgisine yer verildi.

Deprem, Dağıstan'ın yanı sıra çevre bölgeler ile Azerbaycan'da hissedilirken ilk bilgilere göre, herhangi bir can kaybı veya hasar meydana gelmedi.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.