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Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya'da iki beyaz balina eğitmen tarafından saldırıya uğradı!
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Rusya'da iki beyaz balina eğitmen tarafından saldırıya uğradı!

Rusya'da Vladivostok şehrinde bulunan Primorsky Akvaryumu'nda bulunan iki beyaz balinanın eğitmenleri tarafından saldırıya uğradığı görüntülendi. İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan bir eğitmen, "Bunlar anormal yöntemler, barbarca ve kanunen bu hayvanlara zulüm anlamına geliyor. Bu antrenman değil, dayaktır." dedi.

SON DAKİKA: Rusya'da iki beyaz balina eğitmen tarafından saldırıya uğradı!
Rusya'da iki balina eğitmen tarafından saldırıya uğradı!
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HABERTURK.COM

Rusya'da bir hayvan terbiyecisinin, iki beyaz balinaya vurup tekmelerken görüntülenmesi şiddetli bir tepkiye neden oldu.

Mayıs ayında kaydedilen görüntülerde Rusya’nın Vladivostok şehrindeki Primorsky Akvaryumu'nda çalışan 32 yaşındaki Dmitry Bachinsky, Nil ve Lear isimli iki balinaya saldırırken görüntülendi.

Hayvan hakları savunucularına göre, Bachinsky şiddet kullanarak hayvanlara insanları öpmeleri için bir numara öğretmeye çalışıyordu.

"ANTRENMAN DEĞİL, DAYAK"

Kaynaklar Bachinsky'nin bu tür yöntemleri düzenli olarak uyguladığını iddia etti. Primorsky Akvaryumu, balinaların yaralandığını yalanladı.

Ancak Daily Mail’e konuşan bir eğitmen, "Bunlar anormal yöntemler, barbarca ve kanunen bu hayvanlara zulüm anlamına geliyor. Bu antrenman değil, dayaktır." dedi.

Olayın 5 Mayıs'ta gerçekleştiği ifade edildi.

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