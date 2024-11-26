Rusya'da Kur'an-ı Kerim yakan kişiye devlete ihanetten ceza!

Volgograd Bölge Mahkemesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Juravel'in, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine karşı çıktığı, Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) talimatıyla Kuran-ı Kerim'i yaktığı ve böylece Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiği belirtildi.

Duruşmada, Juravel'in "devlete ihanet"ten suçlu bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Juravel, işlediği suçlardan dolayı 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Juravel, kendisine yöneltilen suçu kabul etti." ifadelerine yer verildi.