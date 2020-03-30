Rusya'da piyasalar haftaya kayıplarla başladı

AA

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir aşağı yönlü seyreden Moskova Borsası (MICEX),petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,5 kayıpla 2.365 puana geriledi. RTS endeksi de yüzde 0,5 azalarak 950 puana kadar geriledi.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 1,8 değer kaybederek 80,2 seviyesine, avro karşısında yüzde 1,3 düşerek 88,9'a geriledi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, piyasalardaki dalgalanmalara karşı bugün 13,3 milyar ruble (yaklaşık 166 milyon dolar) karşılığı dövizin satıldığı belirtildi.

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda Kasım 2002’den bu yana ilk defa 23 dolara düştü.

