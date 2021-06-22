Rusya'dan zorunlu aşı açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kremlin Sözcüsü Peskov, salı günü yaptığı açıklamada Covid-19 aşısı olmayan kişilerin Rusya’daki tüm iş yerlerinde çalışamayacaklarını ve bu nedenle de aşı olmayan kişilerin ayrımcılığa maruz kalmasının kaçınılmaz olduğunu bildirdi.

Euronews’in aktardığı habere göre, Kremlin Sözcüsü Peskov’un tartışmalı açıklamalarında, “Gerçek şu ki, ayrımcılık kaçınılmaz olarak başlayacak. Aşı veya bağışıklığı olmayan insanlar her yerde çalışamayacak.’’ ifadesini kullandı.

Aşı olmayan kişilerin çevresindekiler için bir tehdit oluşturduğunu söyleyen Kremlin sözcüsü Peskov, gazetecilere pazartesi günü verdiği demeçte, Rusya’da Covid-19 vakalarındaki artış olduğunu bildirmiş ve bölgede durumunun ‘‘iyiden ziyade kötü’’ olduğu açıklamasını yapmıştı.

Vaka artışının ardından, Rusya’da yetkililer, aşılama fikrini sıkı bir şekilde desteklemeye başladı.

Salı günü ülkede dramatik bir artış yaşandı, ülkede 24 saat içinde 16,715 yeni Covid-19 vakası bildirildi. Rusya’da vaka artışın özellikle Delta varyantı ile ilgili olduğu açıklaması yapıldı.

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Rusya’da yetkililer aşı olmak istemeyen vatandaşları ikna etmek için ilginç yöntemler üzerine çalışıyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, ülkede bir doz Covid-19 aşısı olmuş kişilerin, yaklaşık 14 bin dolar değerinde haftalık olarak 5 araba çekilişine katılmaya hak kazandığını duyurmuştu.

AŞI TARTIŞMALARINDA ZORLAYICI DİL

Yetkililer insanları aşı yaptırmaya ikna etmeye ve zorlamaya çalışırken kullandıkları söylemlerde özellikle vatandaşları, kazanç kaybı ve işten çıkarmakla tehdit ediliyor. Bu tür söylemlerin bir etki-tepki ilişkisine yol açması ise kuvvetle muhtemel görünüyor. Uzmanlar özellikle Covid-19 aşısını olmanın toplum sağlığı açısından önemini doğru ve yetkili kişilerce anlatmanın önemini vurguluyor.

NİHİLİZM AÇIKLAMASI

Kremlin’den cuma günü gelen açıklamada vaka artışının nedenini insanların aşı olma isteksizliği nedeniyle “nihilizm”e bağlandı.

İNSAN HAKLARI

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Nikolayevna Moskalkova, kimsenin ayrımcılığa maruz bırakılması yönünde kısıtlamaya maruz kalamayacağını söylemişti. Ancak Kremlin Sözcüsü Peskov, bu açıklamayı gördüğünü Covid-19 kapsamında acil eylem planı gerektiğini söyledi.

Halihazırda Moskova’da çalışan vatandaşların yüzde 60'lık bir kesimine Covid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu geçen hafta getirilmişti.

Tüm dünyada Covid-19 aşılarının zorunlu tutulmasına ilişkin farklı disiplinleri de ele alacak bir şekilde tartışmalar yürütülüyor. Konu kapsamında, hakların çatışması ve dengelenmesi yönüyle temel açmazlar bulunuyor.