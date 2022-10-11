Rusya'dan ABD ve Batı'ya mesaj: Yanıt vereceğiz 0:00 / 0:00

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Rusya'nın yararına değil" dedi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i dün sabah füzelerle vurmasının ardından gerilim yeniden tırmandı.

RIA'nın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "ABD ve NATO ile doğrudan çatışma Moskova'nın yararına değil, ancak Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya artan desteğine yanıt vereceğiz." dedi.

Ryabkov, "Biz uyarıyoruz ve umarız Washington ve Batı başkentleri tehlikenin farkındadır." ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.