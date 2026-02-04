Habertürk
        Rusya'dan Yeni START açıklaması | Dış Haberler

        Rusya'dan Yeni START açıklaması

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START)"nın süresinin sona ereceğini ve tarafların artık yükümlülüklere bağlı olmayacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 21:55 Güncelleme: 04.02.2026 - 21:55
        Rusya'dan Yeni START açıklaması
        Rusya Dışişleri Bakanlığı, stratejik nükleer silahların sınırlandırılmasını öngören "Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (New START)"nın süresinin sona ereceğini ve tarafların artık yükümlülüklere bağlı olmayacağı açıklamasında bulundu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın yarın süresi sona erecek Yeni START'ı uzatma girişiminin ABD tarafından karşılık bulmadığı belirtildi.

        ABD'nin Yeni START konusundaki yaklaşımının hatalı olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Anlaşma taraflarının, artık anlaşma bağlamındaki hiçbir yükümlülüğe bağlı olmadıkları ve bir sonraki adımlarını serbestçe seçebilecekleri gerçeğinden hareket ediyoruz." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik olası ek tehditleri durdurmak için "kararlı askeri-teknik önlemler" almaya hazır olduğu belirtildi.

        Yeni START Anlaşması

        ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki Yeni START anlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

        Washington ile Moskova arasındaki yürürlükteki son nükleer anlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

        Rusya geçen yıl süresi dolan anlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Anlaşmaya ilave süre de 5 Şubat'ta doluyor.

        Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV, temsilidir

