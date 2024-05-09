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        Haberler Dünya Avrupa Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Moskova'da görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan Moskova'da görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Moskova'da bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 03:12 Güncelleme: 09.05.2024 - 03:12
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        Putin ile Paşinyan Moskova'da görüştü
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        Putin ile Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

        AA'nın haberine göre; görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ekonomide işbirliğine önem verdiklerini belirterek, "Ermenistan'ın AEB ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 14 kat arttı. İkili ilişkiler de oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor. Karşılıklı ticaret hacmi 7 milyar doları geçti. ​​​​​​Ticari ve ekonomik ilişkilerimizde daha önce böyle bir rakam görülmedi. Elbette, ticaret hacminin büyümesinden ziyade bölgede güvenlikle ilgili konular da var." dedi.

        Ermenistan Başbakanı Paşinyan da ikili ilişkiler ve bölgesel konuların önemine işaret ederek, "Son kez geçen yılın aralık ayında görüşmüştük. Elbette, o günden bu yana istişare edilmesi gereken konular birikti." ifadesini kullandı.

        Putin-Paşinyan görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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