Filizlenmiş patates zehirlenmelere neden oluyor!

AA / HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın gelecek nesiller için özgürlüğünü, bağımsızlığını, kültürünü ve geleneklerini savunmaya devam edeceğini, Rusya'nın bağımsızlığı için savaşacağını söyledi. Putin, dün ülkede kısmi askeri seferberlik ilan edilmesinin ardından katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Putin, "Atalarımız, sahip olduğumuz tek vatanımız, bağımsızlığımız, egemenliğimiz ve kültürümüz için savaşacağız. Rusya'nın büyük tarihi ve geleceğini koruyacağız." dedi. Rus medeniyetinin bir parçası olmanın mutluluk olduğunu dile getiren Putin, "Ama aynı zamanda bu bir sorumluluk görevidir." ifadelerini kullandı. Putin, "Bizim medeniyetimiz özgündür, kendi yolu vardır ve bunda üstünlük duygusu yoktur." dedi.