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Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çinli mevkidaşı ile görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi. İki bakan Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken Çin’den askeri teçhizat istediği iddialarının sonra ilk kez görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Çinli mevkidaşı ile görüştü
Lavrov Çinli mevkidaşıyla bir arada
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Reuters

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde bir araya geldi.

Lavrov ve diğer ülkelerden gelen diplomatlar, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Afganistan görüşmelerine katılacak.

Görüşmeye Taliban temsilcilerinin yanı sıra Pakistan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan yetkililer katılacak.

Diğer yandan, ABD Afganistan Özel Temsilcisi Tom West'in ise 'Genişletilmiş Troika' isimli ayrı bir görüşmede Çin, Rusya ve Pakistan'dan yetkililerle görüşeceği belirtildi.

"RUSYA ÇİN'DEN YARDIM İSTEDİ" İDDİASI

ABD basınında geçtiğimiz günlerde yer alan haberlerde, ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Çin'den askeri teçhizat ve çeşitli yardımlar talep ettiği iddia edilmişti.

İddialar daha sonra Rusya ve Çin tarafından yalanlanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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