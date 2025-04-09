Rusya, iki Rumen diplomatı sınır dışı etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki Rumen diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.
Giriş: 09.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:56
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın askeri ataşesi ve askeri ataşe yardımcısını istenmeyen kişi ilan ettiğini ve Rusya'yı terk etmelerini emrettiğini duyurdu.
Bu kararın Bükreş'in geçen ay diplomatların Rus mevkidaşlarını diplomatik kurallara aykırı davrandıkları gerekçesiyle sınır dışı etmesine yanıt olarak alındığı belirtildi.
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