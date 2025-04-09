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        Haberler Dünya Rusya, iki Rumen diplomatı sınır dışı etti | Dış Haberler

        Rusya, iki Rumen diplomatı sınır dışı etti

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki Rumen diplomatın sınır dışı edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 16:56 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:56
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        Rusya, iki Rumen diplomatı sınır dışı etti
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın askeri ataşesi ve askeri ataşe yardımcısını istenmeyen kişi ilan ettiğini ve Rusya'yı terk etmelerini emrettiğini duyurdu.

        Bu kararın Bükreş'in geçen ay diplomatların Rus mevkidaşlarını diplomatik kurallara aykırı davrandıkları gerekçesiyle sınır dışı etmesine yanıt olarak alındığı belirtildi.

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