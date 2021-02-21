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Rusya, maviye boyanmış sokak köpeklerinin gizemini çözmeye çalışıyor

Rusya'da önce maviye ardından yeşile boyanmış bulunan sokak köpeklerinin gizemi çözülmeye çalışılıyor.

Rusya, maviye boyanmış sokak köpeklerinin gizemini çözmeye çalışıyor
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Rusya'da önce maviye ardından yeşile boyanmış bulunan sokak köpeklerinin gizemi çözülmeye çalışılıyor.

İlk olarak Rusya'nın batısındaki Dzerzhinsk şehrinde maviye boyanmış yedi sokak köpeği bulundu.

Yerel medyanın 11 Şubat'ta köpeklerle ilgili haber yapmasının ardından fotoğrafları viral oldu.

Köpeklerin yakınında bulunduğu fabrika, akrilik cam ve prusik asit üretiyor. Köpeklerin mavi pudra boyasının üzerinde yuvarlanmış olabileceğinden şüphe ediliyor.

13 Şubat'ta veterinere götürülen köpeklerden kan ve dışkı örnekleri alındı; tüylerinde ise Prusya mavisi boyasına rastlandı.

- Getty Images

Rusya medyası köpeklerin sağlıklı göründüğünü ve iyi beslendiğini haberleştirirken bakır sülfat gibi zehirleyici bir kimyasal yemiş olmalarından da şüphe ediliyor.

Perşembe günü ise Podolsk şehri yakınlarında yeşile boyanmış köpekler bulundu. Köpeklerin bulunduğu yerin yakınındaki terk edilmiş bir depoda yeşil pudra boyası vardı.

- Getty Images

Rusya'da sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu köpeklerin diğer mavi köpeklerin ilgi çekmesinin üzerine kimileri tarafından kötü bir şakaya kurban gitmiş olabileceğini ve yeşile boyanmış olabileceklerini öne sürdü.

Bu köpeklerle ilgili de araştırmalar devam ediyor.

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