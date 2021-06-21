ABD'ye dönen Rus büyükelçiden önemli mesaj! 0:00 / 0:00

İHA

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "katil" ifadesini kullanmasının ardından ABD ile ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla geri çağırılan Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov görev yerine döndü.

Havaalanında Rus ve ABD'li gazeteciler tarafından karşılanan Antonov, ABD'li muhataplarıyla görüşüp görüşmeyeceği ilgili soruya, "Henüz değil. Yarın sabah Amerikalıların tepkisinin nasıl olacağını görelim. Bana Amerikalı muhataplarımızla görüşme fırsatı verin. 10 gün içinde her şey netleşir" dedi.

ABD ve Rusya arasındaki sorunlara değinen Antonov, "Çok ciddi sorunlarımız var. Tüm sorunların çözümü için yapıcı diyaloğa hazırız" ifadelerini kullandı. Rusya'nın şikayet ettiği durumlardan olan ABD’nin vize politikasına dair sorunların çözümüne değinen Antonov, "Amerikalı meslektaşlarımın zaman zaman ileri sürdüğü taleplerle bu sorunu çözmek işe yaramayacak. Her şey eşit şartlarda olmalı. Bu oturup detaylarıyla konuşmamız gereken bir sorun" diye konuştu.

İsviçre’nin Cenevre kentinde Putin ve Biden arasındaki görüşmeden sonra Putin'in pozitif söylemleri doğrultusunda çalışacaklarını belirten Antonov, "Görevimiz, başkanımızın tarafından dile getirilen pozitif söylemler üzerinde çalışmak ve uygulamaktır. Başkanımız tarafından işaret edilen noktalar üzerine neler yapabileceğimizi çözmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKEDEN BÜYÜKELÇİ KARARI

ABD Başkanı Biden, Mart ayında ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin “Putin’in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusuna yanıt olarak “Evet, öyle düşünüyorum” demişti. Biden ayrıca, Putin’in ABD Başkanlık Seçimlerine müdahale etmesiyle "bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti. Biden’ın açıklamalarının ardından Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov ve sonrasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan istişareler için ülkelerine geri çağrılmıştı. Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden, 16 Haziran’da Cenevre'de düzenlenen zirvede büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.