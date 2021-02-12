Rusya ve AB arasında tansiyon yükseldi!

Reuters

Avrupa Birliği'nin, Fransa ve Almanya'nın Rusya'ya yaptırım uygulama kararının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'müttefiklerine' bu ay içinde seyahat yasağı getirebileceği ve mal varlıklarını dondurabileceğini bildirmesinin ardından Rusya'dan cevap geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "AB, Rusya ekonomisinin hassas alanlarını riske atacak yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyorsa, Moskova AB ile bağları koparmaya hazır" ifadelerini kullandı

Reuters'a konuşan üç diplomatik kaynak, Fransa ve Almanya'nın isteğiyle AB tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiklerine seyahat yasağı getirilebileceği ve müttefiklerinin mal varlıklarının dondurabileceğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldığı bir programda, AB ile bağları koparmaya hazır olduklarını dile getirdi. Lavrov, "AB ekonomik yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyorsa, Moskova AB ile bağları koparmaya hazır. Kendimizi küresel dünyadan izole etmek istemiyoruz ancak buna hazırız. Eğer barış istiyorsanız, savaşa hazır olun" dedi.

AB ülkeleri, Rus mahkemesinin Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması kararının yanı sıra, ona destek olmak için protesto eylemleri düzenleyenlerin gözaltına alınmalarını eleştiriyor.