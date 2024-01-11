Rusya ve Çin dışişleri bakanları telefonda görüştü

Rusya ve Çin dışişleri bakanlarından telefon görüşmesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Avrasya'nın güvenliği ve ikili ilişkiler ele alındı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov'un Vang ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

Çin ile Rusya arasında en yüksek düzeyde yapılan anlaşmaların uygulanması konusunun istişare edildiği görüşmede, iki ülkenin arasındaki stratejik etkileşimin, çok kutuplu, adil dünya düzeninin ve Avrasya'da güvenlik için sağlam temelin oluşması açısından özel önem taşıdığı ifade edildi.

AA'nın haberine göre; görüşmede ayrıca, Ukrayna krizi, Filistin-İsrail meselesi, Kore Yarımadası'nda ve Asya Pasifik bölgesindeki durum dahil uluslararası konular ele alınırken, Batılı ülkeler tarafından Rusya ile Çin'e yönelik uygulanan çatışmacı politikanın, yasa dışı yaptırımların ve kışkırtıcı eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Lavrov ile Vang, görüşmede Moskova ile Pekin arasında Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS gibi çok taraflı platformlardaki etkileşimin herhangi bir ülkeye karşı olmadığına işaret etti.