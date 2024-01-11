Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Asya-Pasifik Rusya ve Çin dışişleri bakanları telefonda görüştü

        Rusya ve Çin dışişleri bakanlarından telefon görüşmesi

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Avrasya'nın güvenliği ve ikili ilişkiler ele alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 02:46 Güncelleme: 11.01.2024 - 02:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya ve Çin dışişleri bakanları telefonda görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov'un Vang ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı.

        Çin ile Rusya arasında en yüksek düzeyde yapılan anlaşmaların uygulanması konusunun istişare edildiği görüşmede, iki ülkenin arasındaki stratejik etkileşimin, çok kutuplu, adil dünya düzeninin ve Avrasya'da güvenlik için sağlam temelin oluşması açısından özel önem taşıdığı ifade edildi.

        AA'nın haberine göre; görüşmede ayrıca, Ukrayna krizi, Filistin-İsrail meselesi, Kore Yarımadası'nda ve Asya Pasifik bölgesindeki durum dahil uluslararası konular ele alınırken, Batılı ülkeler tarafından Rusya ile Çin'e yönelik uygulanan çatışmacı politikanın, yasa dışı yaptırımların ve kışkırtıcı eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

        Lavrov ile Vang, görüşmede Moskova ile Pekin arasında Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS gibi çok taraflı platformlardaki etkileşimin herhangi bir ülkeye karşı olmadığına işaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika haberleri
        #rusya
        #çin
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Krunic bitti bitiyor!
        Krunic bitti bitiyor!
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Yunan başbakandan Ege için sıcak mesajlar
        Yunan başbakandan Ege için sıcak mesajlar
        Buldozer Fener!
        Buldozer Fener!
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        Erişim engeli yetkisine iptal
        Erişim engeli yetkisine iptal
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı