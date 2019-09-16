Türkiye'den Rusya Federasyonu'na yılın 8 aylık döneminde 58 milyon 689 bin 101 dolarlık balık ihracatı gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'den yılın ocak-ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na 12 bin 925 ton balık ihraç edilerek 58 milyon 689 bin 101 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminde Rusya'ya Federasyonu'na 8 bin 873 tonluk balık ihracatından 42 milyon 66 bin 977 dolar kazanılmıştı. Böylece ülkeden yapılan balık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 46, değerde de yüzde 40 arttı.

İHRACAT POTANSİYELİNİ EN ÇOK ARTIRAN İL RİZE

Söz konusu dönemde dış satımda ikinci sırada yer alan Rize, Rusya'ya balık ihracatını en çok artıran il oldu.

Rize'den de bu dönemde söz konusu ülkeye 2 bin 738 ton balık ihracatı karşılığında 15 milyon 782 bin 945 dolar gelir elde edildi.

Kentten geçen yıl ise Rusya Federasyonu'na 334 ton balık ihraç edilerek 1 milyon 965 bin 778 dolar kazanılmıştı. Böylece Rize'den Rusya'ya yapılan balık ihracatı da miktarda yüzde 720, değerde de yüzde 703 arttı.

Öte yandan, Rusya Federasyonu'na en fazla balık ihraç eden il Muğla oldu. Söz konusu ilden ocak-ağustos döneminde Rusya'ya 4 bin 638 ton balık ihraç edilerek 19 milyon 723 bin 416 dolar gelir sağlandı.

"KARADENİZ SOMONU RUSYA'DA BÜYÜK BEĞENİ ALIYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'den Rusya Federasyonu'na yapılan balık ihracatında Rize'nin ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Rize'den Rusya'ya Karadeniz somonu ihraç edildiğini belirten Kalyoncu, "Rusya Federasyonu'na ülkemizden dondurulmuş levrek, dondurulmuş çupra ve dondurulmuş Karadeniz somonu ihracatı gerçekleştirilmektedir. Rize'den ihraç edilen Karadeniz somonu tamamen bölgemizde, denizdeki kafeslerde yetiştirilerek işlenmektedir." dedi.

Kalyoncu, Rize'den Rusya'ya yapılan balık ihracatının da rekor düzeyde arttığına işaret ederek, "Karadeniz somonu Rusya'da büyük beğeni alıyor. Kalite ve lezzet bakımından Rus tüketicilerin en çok tercih ettiği Karadeniz somonunun Rusya pazarında yakaladığı pazar payının önümüzdeki dönemde daha üst noktalara ulaşacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.