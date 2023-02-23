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S hangi element? S simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik tabloda S sembolü ile gösterilen elementin ismi kükürttür. Özellikle sanayi ve tıp alanında sık kullanılan bir element olan kükürt; insan sağlığı açısından da gerekli ve önemli bir element olarak dikkat çekmektedir. Toz ya da sıvı olarak kullanılabilen ve yanıcı bir ametal olan kükürt elementi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

S Hangi Element? S Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
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Yerkabuğunun yaklaşık %0.06’sında bulunan ve kabuğun derinliklerinde daha fazla miktarlarda olduğu tahmin edilen S periyodik tabloda nerede yer alır? S hangi element sorusunun cevaplarını sizler için araştırdık. İşte, tüm detaylar…

S Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik cetvel üzerinde S simgesi ile sembolize edilen element kükürttür. Bir diğer ismi de sülfür olan bu element sahip olduğu sembolü de bu ismin kısaltılmasından almaktadır. Latincede “sülfür” olarak var olan bu kelimenin anlamı ise yakmaktır.

Kükürt Elementi Özellikleri

Tatsız, kokusuz ve kırılgan bir element olan kükürt elementi; limon sarısı bir renge sahiptir. Isıyı ve elektriği iletmede başarısız olması sebebiyle, özellikle elektrik sistemlerinde bir yalıtıcı olarak da kullanılan bu element, yanıcı ve patlayıcı özelliği ile de dikkat çekmektedir. Mavi bir alevle yanan kükürt, bu reaksiyon esnasında ise oldukça boğucu olduğu bilinen kükürt dioksit gazını ortaya çıkarmaktadır.

Yerkabuğunda %0.06 oranında bulunan kükürt elementi, doğada serbest ya da bileşik halde bulunabilmektedir. Bazı fosil yakıtlarında ve kömürlerde, çinko, demir, bakır gibi birçok metalin cevherlerinde, volkanik yataklar ve kireçtaşı katmanlarında kükürt elementine rastlamak mümkündür.

Birçok metalik olmayan elementle bileşik oluşturabilen kükürdün en yaygın görünen bileşiği ise hidrojen sülfürdür. Kokusu çürük yumurtaya benzeyen bu gazın, oldukça zehirli olduğu da bilinmektedir. Bunun yanında kükürt dioksit de kükürdün oluşturduğu önemli bileşikler arasındadır.

Kükürt elementinin toz, katı ve sıvı olmak üzere birçok çeşidi bulunmaktadır. Farklı çeşitleri olsa da tüm kükürt çeşitlerinin kimyasal özellikleri birbirleri ile aynıdır. Doğal kükürt, maden kükürdü, sanayi kükürdü, ilaç kükürdü, tarım kükürdü gibi kükürt elementi çeşitleri farklı alanlarda kullanılan türler olarak öne çıkmaktadır.

Kükürt elementinin kullanım alanlarını incelediğimizde ise karşımıza ilk olarak endüstri çıkmaktadır. Sanayi alanında yaygın olarak kullanılan sülfürik asidin üretilmesi için milyarlarca ton kükürdün kullanıldığı bilinmektedir. Kimya sanayi, tarım endüstrisi, yem sanayi, gübre ve gübre katkı maddeleri, deterjanlar, hayvanlar için üretilen ürünler, şampuanlar ve yapıştırıcılar gibi birçok ürün ve sektörde kükürt, kükürt bileşikleri ve özellikle sülfürik asit kullanılmaktadır.

Kükürt elementi insan sağlığı açısından da oldukça önemli bir elementtir. Yetişkin bir insanın günde 1 gramına ihtiyaç duyduğu kükürt elementi; tırnak ve derinin gelişmesinde, bağ dokularının güçlenmesinde, beyin fonksiyonlarının düzenli çalışmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bunun yanında kükürt içeren termal tesislerin de özellikle birtakım ortopedik sorunlar ve deri problemlerine iyi geldiği bilinmektedir.

İnsan sağlığı için yararları olan bu elementin, vücutta fazla miktarlarda bulunması ise olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Vücuda yapılan aşırı kükürt yüklemeleri böbrek rahatsızlıkları, bağırsak sorunları ve mide krampları gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir.

S Periyodik Tabloda Nerede Yer Almaktadır?

Tarihin eski çağlarından bu yana birçok amaç içi kullanılan ve S simgesi ile sembolize edilen kükürt elementi; periyodik tablonun 3. periyodunun 16. grubunda yer almaktadır. Oda sıcaklığında katı olarak bulunan ve atom numarası 16 olan kükürt elementinin erime noktası 115 derece olarak ölçülmüşken; kaynama noktası ise 444.6 santigrat derece olarak hesaplanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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