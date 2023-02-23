Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim P Hangi Element? P Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
ABONE OL

P hangi element? P simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik tablo üzerinde P simgesi ile sembolize edilen elementin ismi fosfordur. İnsan sağlığı için oldukça önemli olan ve özellikle tarım ile sanayi sektöründe sıklıkla kullanılan fosfor elementi özellikleri nelerdir? Doğada çoğunlukla kırmızı ve beyaz olmak üzere iki farklı türde bulunan, en yaygın olarak gübre sanayinde kullanılan P simgesi hangi elementin sembolüdür? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

P Hangi Element? P Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
HABERTURK.COM

İnsan vücudunda en çok bulunan ve kemik gelişimi başta olmak üzere birçok hayati fonksiyonda önemli görevleri bulunan P periyodik tabloda nerede yer almaktadır? P hangi element sorularına cevaplar verdiğimiz içeriğimizi sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

P Simgesi Hangi Elementin Simgesidir?

Periyodik cetvel üzerinde P ismiyle ifade edilen elementin ismi fosfordur. Sahip olduğu bu sembolü, ışık saçan ve parlayan gibi anlamlara gelen Yunanca “phosphoros” kelimesinden fosfor, aktif ve ametal bir element olarak dikkat çekmektedir.

Fosfor Elementi Özellikleri

Doğada en çok bulunan elemenler arasında 11. sırada yer alan fosfor elementi, doğada yarı saydan bir halde bulunmaktadır ve biraz puslu bir beyaz renge sahiptir. Sıcak hava ile temas ettiğinde çabuk bir şekilde alev alma özelliği gösteren fosfor, oksijen ile kolay bir şekilde birleşebildiği için bu reaksiyonu göstermektedir.

Azot dışındaki birçok element ile bileşik oluşturabilen ve nadiren doğada serbest halde bulunan fosfor elementi, en çok fosforik asidin tuzları halinde bulunsa da birtakım fosfat içeren minerallerden de elde edilebilmektedir. Apatit, viviyanit ve piromorfit gibi minerallerden elde edilebilen fosfor elementinin, % 0.12 oranında yer kabuğunda bulunduğu da bilinmektedir.

Fosfor elementi, kırmızı ve beyazı çoğunluk olmak üzere 4 farklı şekilde görülebilmektedir. Sahip oldukları özelliklere göre, kullanım alanları da farklılık gösteren bu fosfor çeşitlerinin öne çıkan özellikleri ise şu şekildedir:

Beyaz Fosfor: Saydam ve sarıya çalan bir renge sahip olan beyaz fosfor, yağ kıvamındadır. Havayla temas etmesi halinde alev alan ve oldukça zehirli olan bu fosfor çeşidi, yanma etkisi oldukça fazla olduğu için özellikle bomba yapımında kullanılmaktadır. Birçok savaşta insanların ölümüne sebep olan fosfor bombası, beyaz fosfor kullanılarak üretilmiştir.

Kırmızı Fosfor: Beyaz fosforun havadan arındırılmış bir ortamda ısıtılması sonucu elde edilen kırmızı fosfor, kolay tutuşmayan ve zehirsiz bir polimerdir. Beyaz fosfora göre daha az tehlikeli olan bu fosfor çeşidi, kibrit ve havai fişeklerde kullanılmaktadır.

Siyah Fosfor: Beyaz fosfata uygulanan yüksek basınç yöntemiyle elde edilen siyah fosfor, elektriği iyi iletmesi sebebiyle yarı iletken ürünlerin imal edilmesinde kullanılmaktadır.

Mor Fosfor: Beyaz fosfordan elde edilen ve kristal halinde bulunan bu fosfor çeşidinin herhangi bir kullanım alanı bulunmamaktadır.

Yukarıda açıklamaları ile verilen fosfor çeşitlerinin kullanım alanları ise elbette bunlarla sınırlı değildir. Diş macunu, böcek zehirleri, nükleer fizik, medikal ürünler, ilaçlar, boyalı içecekler gibi birçok ürün ve sektörde fosfor elementinin izine rastlamak mümkündür.

Fosfor elementi sağlık açısında bakıldığında canlılık için oldukça önemli bir element olarak öne çıkmaktadır. Temel hayati fonksiyonların gerçekleşmesine yardımcı olan ve insanların DNA ve RNA’sında bulunan fosfor, vücudun enerji depolamasını ve bu enerjiyi kullanmasını sağlamaktadır. Bunun yanında kemik ve dişlerin oluşması, kalp ritminin düzenli olması gibi konularda da bu elementin katkıları oldukça belirleyicidir.

P Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

1669 yılında Hennig Brand tarafından keşfedilen ve P simgesiyle ifade edilen fosfor; periyodik tablonun 3. periyodunun 15. grubunda yer almaktadır. Oda hallinde katı halde bulunan ve atom numarası 15 olan fosforun kaynama noktası 280, erime noktası ise 44.1 derece olarak hesaplanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Na Hangi Element? Na Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
GÜNDEM Na Hangi Element?
İZMİR DEPREM RİSK HARİTASI | İzmir diri fay haritası ile İzmir deprem bölgesi mi, fay hatları hangi ilçelerden geçiyor? İzmir riskli olan ilçeler
GÜNDEM İzmir diri fay haritası ile deprem riski en yüksek ...
N Hangi Element? N Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
GÜNDEM N Hangi Element?
AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri ertelendi mi, ne zaman yapılacak? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları nasıl yapılacak, online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri!
İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI: İstanbul diri fay haritası ile İstanbul'da fay hattı geçen ilçeler ve riskli bölgeler nereler?
GÜNDEM İstanbul diri fay haritası ile deprem riski en yüksek ...
BURSA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | MTA ile Bursa fay hattının geçtiği ilçeler ve yerler nereler? İşte Bursa'dan geçen 7 aktif fay hattı!
GÜNDEM Bursa'da bulunan 7 aktif fay hattı!
ANKARA DEPREM RİSK HARİTASI 2023 | Ankara deprem bölgesi mi, deprem riski olan ilçeler nereler? Ankara fay hattı nereden, hangi semtlerden ve bölgeden geçiyor?
GÜNDEM Ankara deprem risk haritası!
K Hangi Element? K Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
GÜNDEM K hangi element?
Kritik İstanbul depremi uyarısı! Prof. Dr. Naci Görür açıkladı: Marmara fayı minimum 7,2 büyüklüğünde deprem üretecek! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
GÜNDEM Kritik açıklama: Marmara fayı minimum 7,2 ...
DOĞU ANADOLU FAY HARİTASI 2023 | Doğu Anadolu fay hattı hangi illerden ve ilçelerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı haritası ile en riskli ve risksiz bölgeler
GÜNDEM Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki il ve ilçeler

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.