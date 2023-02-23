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Na Hangi Element? Na Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik cetvel üzerinde Na sembolü ile gösterilen ve insanlık için en yararlı elementlerden bir tanesi olarak kabul edilen elementi ismi sodyumdur. Eski çağlardan beri insanlar tarafından bilinen ve kullanılan sodyum elementi, neredeyse tüm doğal bileşiklerin içinde yer almaktadır. Ayrıtılar içeriğimizin devamında…

Na Hangi Element? Na Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
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Sofra tuzu yapımından, içten yanmalı motorlara kadar birçok sektör ve üründe sıklıkla kullanılan Na periyodik tabloda nerede yer almaktadır? Na hangi element sorusunun yanıtlarını sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Na Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik cetvel üzerinde Na simgesi ile sembolize edilen elementin adı sodyumdur. Sahip olduğu bu sembolü, Latince bir kelime olan “natrium”dan alan sodyum elementinin, İngilizce ismi ise “sodim”dur ve bu kelime de yine Latince olan ve baş ağrısına çare anlamına gelen “sodanum” kelimesinden türetilmiştir.

Sodyum Elementi Özellikleri

Sodyum elementi, tarihin eski dönemlerinden bu yana birçok medeniyet tarafından tat verici ve koruyucu bir madde olarak kullanılmıştır. Orta Çağ’da özellikle Avrupa’da baş ağrısına iyi gelen bir ilaç olarak da kullanılmış olan sodyumun, bilimsel manada keşfi ise 1807 tarihinde gerçekleşmiştir. İngiliz bilim insanı Sir Humphrey Davy, sodyum hidroksitin elektrolizi sayesinde sodyum elementini izole etmiş ve bu durum da sodyumun keşfedilmesi olarak tarihteki yerini almıştır.

Alkali metaller grubunda yer alan sodyum elementi, gümüş-beyaz bir renge sahiptir. Hafif ve yumuşak bir element olan sodyum kolaylıkla dövülebilen bir element olarak dikkat çekmektedir. Elektriği iletme konusunda cıva elementinden yaklaşık olarak 20 kat daha güçlü olan sodyum, bunun yanında yüksek bir reaktiviteye de sahiptir. Özellikle su ile şiddetli bir reaksiyona giren bu element, bu temas esnasında yüksek bir ısı çıkışına izin vermektedir.

Doğada saf ve elementel bir yapıda bulunmayan sodyum, doğal bileşiklerde bol bulunan bir element olarak tarif edilebilir. Yer kabuğunun da yaklaşık %3’ünü oluşturan ve dünyada en bol bulunan elementlerden bir tanesi olan sodyumun, doğadaki en bilinen bileşimi sofra tuzu olarak bildiğimiz sodyum klorürdür.

Organik kimya alanında birçok uygulama alanında kendine yer bulan sodyum bileşikleri, farklı alanlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Sanayi alanında yaygın olarak kullanılan sodyum karbonat, tıp alanında kullanılan sodyum bikarbonat, gübre imalatında kullanılan sodyum nitrat bu elementin önemli bileşiklerindendir. Bunlara ek olarak cam boyaları, ilaç sektörü, ipek, seramik, fotoğrafçılık, parfüm imalatı gibi birçok ürün ve sektörde sodyum elementi kullanılmaktadır.

Sodyum elementi, insan sağlığı için de oldukça önemli bir mineraldir. Metabolizmanın düzenli çalışması ve kalp faaliyetleri gibi birçok hayati fonksiyon için oldukça önemli olan sodyum, dokulardaki asit baz dengesinde de hayati bir role sahiptir. Bir insanın alması gereken günlük sodyum miktarı ise 1500 ile 2400 miligram olarak belirlenmiştir ve insan vücudundaki sodyum yetersizlikleri birtakım sorunlara yol açmaktadır. Tıpta “hiponatremi” olarak adlandırılan sodyum noksanlığının, kalp spazmları, baş ağrıları, pankreas iltihabı ve böbrek ile karaciğer rahatsızlıklarına neden olduğu bilinmektedir. Et, yumurta, balık, peynir ve süt sodyum açısından zengin olan besinlerdir.

Na Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Canlılığın devamı için en önemli mineraller arasında yer alan ve Na simgesi ile sembolize edilen sodyum elementi; periyodik tablonun 3. periyodunun 1. grubunda yer almaktadır. Periyodik cetveldeki, alkali metaller element serisinde yer alan ve 11 atom numarası ile gösterilen sodyumun erime noktası 97.7, kaynama noktası ise 882.94 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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