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N hangi element? N simgesi hangi elementin sembolüdür?

Periyodik tablo üzerine N ile gösterilen elementin ismi azot ya da nitrojendir. Dünya atmosferinde en bol bulunan element olan azot; renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olarak bilinmektedir. Galaksi ve güneş sisteminde en çok bulunan yedinci element olan azot elementi özellikleri nelerdir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

N Hangi Element? N Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?
HABERTURK.COM

İnsan hayatı için en az oksijen kadar değerli bir element olan ve gaz ile sıvı olarak birçok farklı alanda kullanılan N periyodik tabloda nerede yer almaktadır? N hangi element sorularına yanıt aradığımız içeriğimizi sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

N Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Periyodik cetvel üzerinde N simgesi ile gösterilen elementi ismi azottur. Sembolünü, Yunanca olan “nitro” ve “gene” sözcüklerinin yan yana getirilmesiyle türetilen nitrogene kelimesinden alan azot elementinin bir diğer ismi de nitrojendir.

Azot Elementi Özellikleri

Azot elementi ilk olarak 1772 yılında, henüz bir üniversite öğrencisi olan kimyacı Daniel Rutherford tarafından keşfedilmiştir. Azotu izole etmeyi başarmış olan Rutherford, bu yeni elemente “zararlı hava” ismini vermiş; elementin azot ismiyle anılması ise Fransız kimyager Antoine-Laurent de Lavosier eliyle gerçekleşmiştir. Bu yeni element üzerine çalışmalarını sürdüren Lavosier, cansız anlamına gelen Yunanca “azotos” kelimesinden azote sözcüğünü türetmiş ve elemente bu ismi vermiştir. Azotun bir diğer ismi olan nitrojen kelimesi ise 1790 yılında yine bir Fransız kimyager olan Jean Antoine Chaptal tarafından, “nitro” ve “gene” kelimelerinden türetilmiştir.

Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olan azot elementi, birçok elementte bileşik olarak bulunmaktadır. Dünya atmosferinin yaklaşık %78’ini oluşturmasına rağmen, yerkabuğunda pek fazla bulunmayan bu elementin en önemli kaynağı havadır. Havadan distilasyon yöntemiyle elde edilen bu element, sıvı ve gaz halindedir.

Amino asit, siyanür ve amonyak gibi bileşikler de oluşturabilen azot elementinin öne çıkan özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Dünya atmosferinde %21 oranında bulunan oksijen ile karışım halinde bulunan azot, atmosferin yaklaşık olarak %78’ini oluşturmaktadır.
  • Tüm canlı dokular azot içermektedir. Canlılarda bulunan proteinlerin ve vitaminlerin %15’i azot içermektedir.
  • Güneş sistemi ve galakside en çok yer alan yedinci element olan azot, aynı zamanda insanların ve hayvanların idrarlarında üre olarak da bulunmaktadır.
  • Azot elementinin molekülleri, güneş ışınları tarafından parçalanamaz bir yapıdadır.

Azot ya da diğer ismiyle nitrojen elementinin kullanım alanı sanayiden tıp alanına kadar oldukça geniştir. Hem sıvı olarak hem de gaz olarak farklı alanlarda kullanılan bu elementin kullanım alanları şu şekilde özetlenebilir:

Sıvı azot; süper bir soğutucu olması sebebiyle gıdaların dondurulması işleminde sıklıkla kullanılmaktadır. Gıda sektörü yanında, tıp alanında da biyolojik ve tıbbi numunelerin soğutularak saklanmasında sıvı azot önemli bir yer tutmaktadır.

Gaz azot ise paketlenmiş gıdaların tazeliğini korumada, paslanmaz çelik üretiminde, araç lastiklerinin üretilmesinde ve sıvı patlayıcıların üzerinin örtülmesinde kullanılmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak ilaçlar, hava ve uzay araçları, yüksek ısıya dayanıklı termometreler ve füze yakıtları gibi birçok ürün ve sektörde azot elementi sıklıkla kullanılan bir element olarak dikkat çekmektedir.

N Periyodik Tabloda Nerede Yer Almaktadır?

Yeryüzündeki hayatın devamlılığı için olmazsa olmaz olan ve N simgesi kullanılarak gösterilen azot elementi, periyodik tablonun 2. periyodunun 15. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 7 olan ve oda sıcaklığında gaz halde bulunan azot elementinin erime noktası -210, kaynama noktası ise -195.7 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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