Saat ve Saat halka arz ne zaman? Saat ve Saat halka arz kaç lot verir, hangi bankalar katılıyor?
Saat ve Saat halka arz oluyor. SPK onayının ardından şirketin halka arz detayları netleşirken, yatırımcılar talep toplama tarihleri, tahmini lot dağıtımı ve başvuru yapılabilecek bankaları araştırmaya başladı. Halka arzda pay başına satış fiyatı 56,00 TL olarak belirlenirken, toplam 80.333.946 adet B grubu pay yatırımcılara sunulacak. Ek satış dahil halka açıklık oranının yüzde 12,16 olması planlanırken, halka arzın büyüklüğü de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki Saat ve Saat halka arz ne zaman? Saat ve Saat halka arz kaç lot verir, hangi bankalar katılıyor, katılım endeksine uygun mu? İşte Saat ve Saat halka arz tarihleri...
Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz süreci yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Halka arz kapsamında 80.333.946 adet B grubu pay satışa sunulacak ve ek satış dahil halka açıklık oranının yüzde 12,16 olması hedefleniyor. Pay başına 56,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek Saat ve Saat halka arzının katılım endeksine uygun olması da dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor. Peki Saat ve Saat halka arz ne zaman? Saat ve Saat halka arz kaç lot verir, hangi bankalar katılıyor, katılım endeksine uygun mu? İşte Saat ve Saat halka arzına ilişkin son bilgiler...
SAAT VE SAAT HALKA ARZ NE ZAMAN?
Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayını aldı. Şirket, 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı 56,00 TL olarak belirlendi.
SAAT VE SAAT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Saat ve Saat halka arzında toplam 80.333.946 adet B grubu pay satışa sunulacak.
Katılımcı sayısına göre bireysel yatırımcıya düşebilecek tahmini lot miktarı şu şekilde hesaplanıyor:
150 Bin katılım ~ 267 Lot (14.952 TL)
250 Bin katılım ~ 161 Lot (9.016 TL)
350 Bin katılım ~ 114 Lot (6.384 TL)
500 Bin katılım ~ 80 Lot (4.480 TL)
700 Bin katılım ~ 57 Lot (3.192 TL)
1.1 Milyon katılım ~ 36 Lot (2.016 TL)
1.6 Milyon katılım ~ 25 Lot (1.400 TL)
2.2 Milyon katılım ~ 19 Lot (1.064 TL)
Kesin lot dağılımı, talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak yatırımcı sayısına göre netleşecek.
SAAT VE SAAT HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Invest-Az Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.
SAAT VE SAAT KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Evet. Saat ve Saat halka arzının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı. Bu kapsamda katılım esaslı yatırım yapmak isteyen yatırımcılar da halka arza başvuruda bulunabilecek.