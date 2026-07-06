Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz süreci yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Halka arz kapsamında 80.333.946 adet B grubu pay satışa sunulacak ve ek satış dahil halka açıklık oranının yüzde 12,16 olması hedefleniyor. Pay başına 56,00 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecek Saat ve Saat halka arzının katılım endeksine uygun olması da dikkat çeken detaylar arasında bulunuyor. Peki Saat ve Saat halka arz ne zaman? Saat ve Saat halka arz kaç lot verir, hangi bankalar katılıyor, katılım endeksine uygun mu? İşte Saat ve Saat halka arzına ilişkin son bilgiler...