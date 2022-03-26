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Saatler ileri alınacak mı? 2022 Türkiye'de saatleri ileri alınıyor mu ve şu an saat kaç?

Gün ışığından daha fazla yararlanmak adına her yıl yapılan yaz saati uygulaması Avrupa’da başlıyor. Saatler, 26 Mart Cumartesi gününü 27 Mart'a bağlayan gece 02.00'de bir saat ileri alınacak. Bu noktada, 2022 Türkiye'de saat ileri alınıyor mu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bilindiği gibi, Türkiye'de 7 Eylül 2016 yılında saat uygulaması ile ilgili önemli bir karar alınmıştı. İşte, detaylar...

  • 01
    Saatler ileri alınacak mı, alındı mı? 2022 Türkiye'de saatleri ileri alınıyor mu ve şu an saat kaç?

    Şu an saat kaç sorusu, 27 Mart Pazar günü itibarı ile en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Zira, gün ışığından daha fazla yararlanmayı hedefleyen yaz saati uygulaması Avrupa'da başlıyor. 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece 02.00'de saatler bir saat ileri alınacak. Türkiye'de bu konuyla ilgili geçmiş yıllarda bir karar alınmasına karşın kafalarda halen soru işareti bulunuyor. Bu doğrultuda, Türkiye'de saatler ileri alınacak mı, alındı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Türkiye'de saatler ileri alınıyor mu ve şu an saat kaç? Detaylar haberimizin devamında.
  • 02
    Saatler ileri alınacak mı, alındı mı? 2022 Türkiye'de saatleri ileri alınıyor mu ve şu an saat kaç?

    TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

    Türkiye'de 7 Eylül 2016 tarihi itibariyle yaz saati uygulaması sürekli hale getirildi. Bundan dolayı Türkiye'de saatler de ileri alınmayacak.

    Buna karşın, Kuzey Kıbrıs’ta 27 Mart 2022 Pazar günü saat 02.00’de saatler bir saat ileri alınacak.

     

     
  • 03
    Saatler ileri alınacak mı, alındı mı? 2022 Türkiye'de saatleri ileri alınıyor mu ve şu an saat kaç?

    TEKNOLOJİK ALETLERE DİKKAT

    Bazı teknolojik aletlerin saat uygulamasında otomatik ayarlama yapması sebebiyle bu noktada dikkatli olunması gerekiyor.
  • 04
    Saatler ileri alınacak mı, alındı mı? 2022 Türkiye'de saatleri ileri alınıyor mu ve şu an saat kaç?

    AVRUPA İLE SAAT FARKI ARTACAK

    Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka ile Türkiye arasındaki saat farkı ikiden bire, İngiltere ile olan saat farkı ise üçten ikiye inecek.

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