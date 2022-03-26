Şu an saat kaç sorusu, 27 Mart Pazar günü itibarı ile en çok araştırılanlar arasında yerini alacak. Zira, gün ışığından daha fazla yararlanmayı hedefleyen yaz saati uygulaması Avrupa'da başlıyor. 26 Mart'ı 27 Mart'a bağlayan gece 02.00'de saatler bir saat ileri alınacak. Türkiye'de bu konuyla ilgili geçmiş yıllarda bir karar alınmasına karşın kafalarda halen soru işareti bulunuyor. Bu doğrultuda, Türkiye'de saatler ileri alınacak mı, alındı mı konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Türkiye'de saatler ileri alınıyor mu ve şu an saat kaç? Detaylar haberimizin devamında.