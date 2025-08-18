Sabah içilen kahve mutlu ediyor

Hangi saatlerde kahve içmenin insanları daha mutlu ettiğini araştıran uzmanlar, sabah uyandıktan sonraki 2.5 saatlik zaman diliminde tüketilen kahvenin insanları daha mutlu ettiğini belirledi. Sabah saatlerinde tüketilen kahvenin insanların ruh halini iyileştirdiği kaydedilirken, öğleden sonra içilen kahvenin benzer etkiyi sağlamadığı bildirildi.