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        Haberler Ekonomi Teknoloji Sabancı'dan geleceğin teknolojilerine destek - Teknoloji Haberleri

        Sabancı'dan geleceğin teknolojilerine destek

        Geleceğin teknolojilerine odaklandığını açıklayan Sabancı'dan 14 parlak fikrin şirketleşme yolculuğuna destek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:13
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        Geleceğin teknolojilerine destek
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        Sabancı Topluluğu tarafından, girişimcilik ekosistemine ve açık inovasyona katkı sunma amacıyla hayata geçirilen Sabancı ARF Almost Ready to Fly girişim hızlandırma programının üçüncü dönemine seçilen girişimler belli oldu. Sabancı Topluluğu’nun odak alanları olan “Enerji ve İklim Teknolojileri”, “İleri Malzeme Teknolojileri”, “Dijital Teknolojiler” ve “Sağlık Teknolojileri” iş kollarındaki parlak fikirlerin değerlendirme kapsamına alındığı üçüncü dönem programına 600’ün üzerinde girişimci başvuruda bulunmuştu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 3’ü Topluluk içinden 11’i ise Topluluk dışından olmak üzere toplam 14 girişim programa dahil edildi.

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        Programa dahil edilen girişimler, yaklaşık 20 haftalık süre boyunca Sabancı Holding’in İstanbul’daki merkezi Sabancı Center’da kendilerine özel olarak hazırlanan alanda çalışmalarına devam edecekler. Sabancı Topluluk şirketlerinden gönüllü olarak programa dahil olan inovasyon mentorları, bugüne kadar edindikleri tecrübeleri girişimcilerle paylaşacak.

        BAŞARILI OLANA 250 BİN DOLARLIK TOHUM YATIRIMI

        Diğer yandan, programa katılan tüm girişimlere ürün ya da hizmet prototiplerini geliştirmek, ilk müşteri bağlantılarını yapmak veya kestikleri fatura sayısını artırmak için 30’ar bin dolarlık nakit destek imkânı da sağlanacak. Program sonunda düzenlenecek final gününde projelerini Yatırım Jürisi’ne sunacak girişimciler, yatırım almaya hak kazandıkları taktirde ise 250 bin dolara kadar Sabancı ARF Almost Ready to Fly tohum yatırımı desteğinin sahibi olacak.

        İLK İKİ DÖNEMDE 140 MİLYON TL’LİK KAYNAK SAĞLANDI

        İlk döneminde sadece Türkiye’den girişimlere açık olan program, geçtiğimiz yıl yurt dışından girişimlerin katılımıyla uluslararası bir boyuta taşınmıştı. Bu yıl da, 10. haftada yapılacak program ara değerlendirmesi ‘Flight Check’te global girişimcilerin programa dahil edilmesi planlanıyor.

        Programın ilk iki dönemine toplam 30 girişim katılmış, bu girişimlerde 14’ü tohum yatırımı almaya layık görülmüştü. Verilen tohum yatırımlarının yanında, tüm girişimlere sağlanan

        30’ar bin dolarlık nakit desteklerle birlikte, ilk iki dönemde girişimcilere sağlanan toplam destek de 140 milyon TL’yi buldu.

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