Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sabiha Gökçen Havalimanı yolcularına sis uyarısı!

        Sabiha Gökçen Havalimanı yolcularına sis uyarısı!

        İstanbul'da, 19 Nisan günü sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı uçuşlarda gecikmeler yaşanabileceği duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 18:23 Güncelleme: 18.04.2025 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yarın Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanacaklar dikkat!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), havalimanında yarın sabah saatlerinde yapılacak uçuşlarda sis nedeniyle gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.

        HEAŞ'ın açıklamasında, havalimanında yapılan Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında, yarın sabah saatlerinde yoğun sis olmasının öngörüldüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "19.04.2025 tarihinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda beklenen sis hadisesi nedeniyle, sabah saatlerindeki uçuşlarda gecikmeler meydana gelebilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        TFF'den yabancı kuralı açıklaması!
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Filistin davası insan kalma mücadelesidir"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        "Yasalara uygun ihale istiyoruz"
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        İBB Kültür A.Ş. Müdürü tahliye edildi
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        Yemek kartına markette limit geldi mi?
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        "Trump veya Mickey Mouse fark etmez"
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        Trump ve Harvard arasında neden 'çatışma' var?
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        103 çocuğa cinsel istismar zanlısı! Bodrum'da yakalandı
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        ABD'de bir ayda bini aşkın öğrencinin vizesi iptal edildi
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Beşiktaş çocuk sweatshirtü için toplatma kararı
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası