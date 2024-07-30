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        Haberler Gündem Güncel Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Üzerine TIR devrilince 4 kişi hayatını kaybetmişti!

        İstanbul Bakırköy'de üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Duruşmada ifade veren TIR sürücüsü tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu, "Kaza öncesinde yol kenarındaki düşük köprü uyarılarını gördüm. Aracın 4 metre olmadığını düşündüğümden ve aynı gün diğer taraftan geçtiğim için bir sorun olmayacağını düşündüm" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:09
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        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
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        Bakırköy'de, 11 Mart'ta üzerine TIR devrilen otomobildeki 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan TIR'ın sürücüsü sanık Mehmet Fettahoğlu'nun yargılanmasına başlandı.

        Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Fettahoğlu ve taraf avukatları katıldı.

        TUTUKLU SÜRÜCÜ SAVUNMASINI YAPTI

        Duruşmada savunmasını yapan sanık Fettahoğlu, olay günü çalıştığı şirkete ait TIR'ı kullandığını belirterek, araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK'ün mevzuatı gereği TIR'ın çekici ve dorsesinin yerden azami yüksekliğinin 3 metre 80 santimetreyi geçmesine müsaade edilmediğini, TIR'ın arkasındaki sehpanın da 1 metreden yüksek olamayacağını söyledi.

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        "YÜKSEKLİĞİN 4 METREDEN AZ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

        Olay günü, kazanın gerçekleştiği yerin karşı istikametinden geçerken bir sorun yaşamadığını dile getiren Fettahoğlu, "Kazanın nasıl olduğunu hala anlamış değilim. Aynı yerden geçerken konteyner boştu. Konteyneri doldurup geldiğimde doğal olarak azami yüksekliğin düşmüş olması gerekiyordu. Kaza öncesinde yol kenarındaki düşük köprü uyarılarını gördüm. Aracın 4 metre olmadığını düşündüğümden ve aynı gün diğer taraftan geçtiğim için bir sorun olmayacağını düşündüm." dedi.

        "YÜKTEN DOLAYI DEVRİLDİ"

        Sanık, köprü virajlı olduğu için buraya çarpan TIR'ın yoldan savrulmasına neden olduğunu, aracın içindeki yükten dolayı da devrildiğini ifade etti.

        Duruşmada dinlenen tanık Yunus Aytekin, TIR'ın 2-3 araç arkasında olduğunu, sanığın hızını kesmediğini, köprüye çarptığını ve maktullerin bulunduğu aracın üstüne devrildiğini anlattı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        NE OLMUŞTU?

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Mart'ta Yeşilköy Mahallesi Florya istikametinde TIR'la ilerleyen Mehmet Fettahoğlu'nun, ağır tonajlı araçlar için 4 metreyi gösteren gabari yükseklik uyarısı ve bilgi levhalarına rağmen Hava Harp Okulu yolundan sağa mecburi yön istikametine girmeyip devam ettiği belirtiliyor.

        Dorsesinin sağ üst köşesi Yeşilyurt varyant köprüsüne çarpan TIR'ın çekicisi ve yarı römorkuyla yan yatarak, aynı istikamette seyir halindeki otomobilin üzerine devrildiği anlatılan iddianamede, kazada otomobildeki sürücü Recep Aytekin (44), Güler Aytekin (66), Sultan Aytekin (43) ve Merve Aytekin'in (16) hayatını kaybettiği aktarılıyor. İddianamede, sanık Mehmet Fettahoğlu'nun, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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