Lokantalarda yenilen sac tavayı aratmayacak bir tarifle sizlerleyiz. Sac tava et ve baharatların birleşimiyle enfes bir lezzet oluşturuyor. Peki sac tava nasıl yapılır? Sac tava malzemeleri nelerdir? İşte sac tava tarifi...
SAC TAVA MALZEMELERİ
- 1 kg kuzu eti
- 1 adet soğan
- 4 adet sivri biber
- 3 adet domates
- 1/2 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
SAC TAVA NASIL YAPILIR?
- Kuzu etini küçük küçük doğrayın,
- Geniş bir sac tavada sıvı yağı kızdırıp eti ekleyin ve sürekli karıştırarak suyunu salıp çekene ve yer yer kızarana kadar kavurun,
- Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip sürekli karıştırarak yumuşayana kadar kavurun,
- Küçük küçük doğradığınız biberleri ekleyip birkaç dakika daha kavurun,
- Doğradığınız domatesleri ekleyip karıştırın,
- Kapağını kapatıp 15-20 dk. pişirin,
- Tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip karıştırın ve ateşten alın.
Afiyet olsun...
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