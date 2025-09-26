Habertürk
        Sacha Baron Cohen boşanmanın ardından yeni aşkını buldu - magazin haberleri

        Sacha Baron Cohen boşanmanın ardından yeni aşkını buldu

        Isla Fisher ile 75 milyon doları bölüştüğü boşanma davası haziran ayında resmen sonuçlanan Sacha Baron Cohen, genç model Hannah Palmer ile aşk yaşamaya başladı

        Giriş: 26.09.2025 - 15:08 Güncelleme: 26.09.2025 - 15:17
        Yeni aşkını buldu
        Sacha Baron Cohen, Isla Fisher ile boşanmasının ardından kendisinden 26 yaş küçük bir modelle aşk yaşamaya başladı. 'Borat' filmiyle tanınan 53 yaşındaki oyuncu, 13 yıllık evliliğin ve üç çocuğun ardından 2023'ün sonunda boşandığı 49 yaşındaki Avustralyalı meslektaşı Fisher ile pahalı boşanmasının ardından 27 yaşındaki Hannah Palmer ile birliktelik yaşıyor.

        Sacha Baron Cohen - Isla Fisher
        Sacha Baron Cohen - Isla Fisher

        Sacha Baron Cohen'in Hannah Palmer ile geçen ay, yönetmen Taika Waititi'nin yıldızlarla dolu doğum günü partisinde tanıştığı öğrenildi. Waititi ve pop yıldızı eşi Rita Ora, Ibiza'da ünlü yönetmen için 50'nci yaş günü partisi düzenledi. Çift, İspanya adasında bir villa kiraladı ve Kate Moss, Matt Damon, Sebastian Stan ve Natasha Lyonne gibi ünlü isimleri davet etti.

        The Sun'ın haberine göre, partide tanışan Sacha Baron Cohen ve genç model, daha sonra birlikte akşam yemeği yerken görüldü. İkili, restorandan ayrılırken ayrı ayrı çıktılar, ancak aynı limuzine bindiler.

        Sacha Baron Cohen, 20 yıldan uzun bir süre birlikte olduğu Isla Fisher ile 13 yıllık evliliğini 2023'te bitirdi. Cohen ile Isla Fisher'ın 75 milyon doları bölüştüğü boşanma davası, resmen bu yılın haziran ayında sonuçlandı.

