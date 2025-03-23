Erken yaşlarda beyazlayan saçlar, kişiyi hem görsel olarak hem de psikolojik olarak etkileyebiliyor. Saçların beyazlaması engellenemese de, yavaşlatmak mümkün.

SAÇ NEDEN BEYAZLAR?

1. GENETİK ETKİ

Genetik, saç beyazlamasının altında yatan önemli bir nedendir. Özellikle ebeveynlerin saçlarının erken veya doğal olarak tamamen beyazlaması, kişinin de saçlarının beyazlamasının önünü açar. Ayrıca albinizm, Chédiak-Higashi sendromu, Griscelli sendromu ve Waardenburg sendromu da saçların beyazlamasını tetikleyen genetik hastalıklar olarak gösterilir.

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2. YÜKSEK STRES

Stres seviyesinin yüksek olması ile saçların beyazlaması arasında bir bağlantı olduğu değerlendirilir. Yapılan araştırmalar, stres seviyesi yüksek olanların saç foliküllerindeki kök hücrelerde azalma olduğunu gösterir. Bu da melanin üretimini etkiler ve saçlardaki beyaz sayısı artabilir.

3. SİGARA

Sigara içmenin neredeyse bütün organ, doku ve hücreler için düşman olduğu bilinir. Başta akciğer ve kalp olmak üzere sigara tüketiminin saç sağlığını etkilediği de bir gerçektir. Sigara içmek, kan damarlarını daraltarak saç köklerine giden kan akışını azaltır ve saç dökülmesine yol açabilir. Saç dökülmesi ile birlikte sigaranın toksin maddeleri saç foliküllerini olumsuz etkiler özellikle erken yaşta saç beyazlamasına neden olabilir.

4. TİROİD BOZUKLUĞU

Tiroid hormonunun çok fazla veya çok az çalışması olarak bilinen hipertiroidizm ve hipotiroidizm gibi hastalıklar melanin üretiminin azalmasına neden olarak saçların beyazlamasını hızlandırabilir.

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5. PİGMENT HÜCRELERİNİN AZALMASI VE ÖLMESİ

Melanin üreten hücrelere melanosit adı verilir. Saça doğal rengini veren melanositler, bir saç telinin büyüdüğü saç folikülünde bulunur. Zamanla, melanositler giderek daha az melanin üretir ve sonunda üretim tamamen sonlanır. Melanin eksikliği ise saçın rengini kaybetmesine neden olur. Gri saçlarda melanin üretimi azalmışken, beyaz saçlarda ise melanin üreten pigment hücreleri tamamen ölmüştür.

SAÇLARIN ERKEN BEYAZLAMASINI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLAN GIDALAR

1. MERCİMEK

Mercimek doğal saç renginizin kalıcılığına yardımcı olan B-12, B-9 vitaminleri ile çeşitli minarel ve proteinlerle dolu bir besin.

2. SOMON

Somon, sağlıklı saçlar için gerekli olan omega 3 yağ asitlerini ve selenyumu içeriyor. Selenyum ayrıca yaşlanmaya ve saçların beyazlamasına karşı savaşan hormonların düzenlenmesinde önemli bir role sahip.