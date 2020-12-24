Sadakatsiz dizisi nefes kesen 11. bölümüyle dün akşam seyirci karşısına çıktı. Asya'nın evine yapılan saldırıyla dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz 11. bölümde neler oldu? Sevilen dizi Sadakatsiz'in yeni bölümü merak ediliyor. Sadakatsiz 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, oğlu Ali ve kendi için endişelenmeye başlıyor. Peki Asya'ya bunu yapan kim?

Evine yapılan saldırı Asya’yı huzursuz etse de Volkan’ın hayatlarına karışmasına izin vermemeye kararlıdır. Volkan’ın attığı adımlar çevresi tarafından sorgulanırken, Gönül’ün bu soğuk savaşta yeni bir planı vardır. Öte yandan, çevresindeki gerginlik Ali’yi olumsuz etkiler ve okulda yaşadığı bir problem beklenmedik sonuçlar doğurur. Asya yaşadığı güçlükleri bir bir aşmaya kararlı olsa da kendisini bekleyen son tehlikeden habersizdir.

Asya, Ali’yle kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya’nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan’ın kararları, Derin’i huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali’nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır.

Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için ayrı bir planı vardır... Dengeler değişmeye başlar ve Volkan harekete geçer.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz'in merakla beklenen 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.