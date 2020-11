Cansu Dere

Asya Arslan

Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir’de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan’a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan’la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan’a ait her şeyi “kendisinin” diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.