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Yılbaşı özel programları belli oldu. Bunlar arasında İbo Show'da yer alırken, programa katılacak konuklar merak edilip araştırılmaya başlandı. İbo Show konukları arasında Şafak Sezer'in yer aldığı öğrenildi. Peki, "Şafak Sezer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İbo Show yılbaşı konuğu Şafak Sezer evli mi?" İşte Şafak Sezer hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

ŞAFAK SEZER KİMDİR?

10 Ekim 1969 Ankara doğumlu Şafak Sezer 53 yaşındadır. Sezer ilk olarak 1989'da Ankara Halk Tiyatrosunda "Eşeğin Gölgesinde" isimli oyunla sahneye çıktı. Sezer Ankara Halk Tiyatrosunda "Başımızda Pakbulut, Sen Bu Seçimi Unut", "Devri Yalan", "Saddam'ı Kim Öptü", "Edi Büdü" , "Şirinler" ve "Uzaylı Arif" oyunlarında yer aldı. Ankara Ekin Tiyatrosunda ise "Biz Bu İhtilali Niye Yaptık", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" isimli oyunlarla sahneye çıktı.

Dario Fo'nun "Yüzsüz" isimli oyunundan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından çekilen "Bir Düğün Masalı" isimli filmde oynayan Sezer "Sıdıka", "Dostlar Pasajı", "Reyting Hamdi", "Baskül Ailesi" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Bunların ardından ise "Vizontele" için kamera önüne geçti. Kariyer hayatı boyunca onlarca projede yer alan Şafak Sezer aynı zamanda birçok reklam projelerinde de oynadı.