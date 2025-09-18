Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sekiz yıllık görev süresi doldu. Yerine gelen isim belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, Ali Erbaş’ın yerine İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Atama kararı sonrası ‘’Safi Arpaguş kimdir?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Yeni Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, Prof. Dr. Safi Arpaguş hayatı ve kariyeri...