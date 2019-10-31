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HaberlerSağlıkSafra kesesinden 200 taş çıkarıldı - Haberler

Safra kesesinden 200 taş çıkarıldı

AA

Bilecik'te 94 yaşındaki kadın hasta, 3 saat süren ameliyatla safra kesesindeki taşlardan kurtuldu.

Bilecik

Ağrıları nedeniyle Bilecik Devlet Hastanesine başvuran 94 yaşındaki kadına "akut kolesistit" teşhisi konuldu. Kadın, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından ameliyata alındı.

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Süleyman Deniz Kahraman tarafından "laparoskopik kolesistektomi" yöntemiyle ameliyat edilen hastanın safra kesesinde irili ufaklı 200 taş bulunduğu belirlendi.

Hasta, üç saat süren operasyonla taşların çıkarılmasının ardından sağlığına kavuştu.

Hastanede bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilen kadın, Kahraman ve ekibi ile hastane çalışanlarına teşekkür etti.

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