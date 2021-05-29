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Meteoroloji'den önemli uyarı! 6 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 6 bölgemizde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise iç kesimlerde 4-8 derece azalıyor; diğer bölgelerde ise değişmiyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

SAĞANAK VAR! Son dakika... Meteoroloji'den önemli uyarı! 6 bölgede sağanak!
Meteoroloji'den önemli uyarı! 6 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Bayburt dışında),ile Kırklareli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının ise kuzey ve iç kesimlerde, 4 ila 8 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Kastamonu, Sinop, Ankara ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 27, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE : 24, Parçalı bulutlu.

A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 30, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 30, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 29, Parçalı bulutlu.

HATAY: 25, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı.

BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK: 18, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 26, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 26, Az bulutlu.

ADIYAMAN: 32, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 28, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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