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Bulmaca tarihi 1900’lü yıllara dayansa da günümüzde hala bulmaca çözenlerin sayısı azımsanmayacak düzeyde fazladır. Bunun en önemli sebebi bulmacaların beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin keşfedilmesidir. Bulmacalar da sıklıkla sorulan soruların başında “sağır alfabesinin diğer adı nedir?” sorusu gelmektedir. Sağır alfabesinin ne olduğuna ve diğer ismine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Sağır Alfabesinin Diğer Adı Nedir?

Sağır alfabesi, duyma problemi olan doğuştan ya da sonradan konuşma engeli bulunan kişilerin hem birbirleriyle hem de çevresiyle iletişim kurmak amacıyla hareketlerden oluşan bir alfabedir. Her ülkenin kendine has resmi dili varken bu dil dünyanın pek çok yerinde neredeyse ortak olarak kullanılmaktadır. Dünya üzerinde kaç tane işaret dilinin olduğunu sayabilmek mümkün değildir. Ancak genel bir tahmin olarak 137 işaret dili vardır diyebiliriz. Sağır alfabesinde el işaretlerinin yanında el dışı işaretler de yapılmaktadır. Bu kişinin kendini nasıl ifade edeceğine bağlıdır. Kişi kelime dağarcığını el hareketleriyle karşısındakine yansıtır. İşaret dilinin tarihçesi M.Ö.5. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Sağır alfabesinin diğer adı ise “işaret dili” kelimesidir.

Sağır Alfabesi Diğer İsmi

Bulmacalarda kimi sorular bizi zorlarken kimi soruları rahatlıkla çözeriz. Bu kelimenin günlük hayatta ne kadar kullanıldığına da bağlı olarak farklılık göstermektedir. Eski Türkçe olarak adlandırılan sözcükleri bulmak kimi zaman güçleşebilir. Bulmacaların mantığı genel olarak “nedir” sorusu üzerinedir. Bu bir kelime de olabilir resimdeki bir sanatçı da olabilir. Sağır alfabesi de bulmacalarda sıklıkla karşımıza çıkan sorulardan biridir. Sağır alfabesinin diğer ismi işaret dilidir.

Sağır Alfabesi Nedir?

Duyma sorunu olan topluluklar tarih boyunca işaret dillerini kullanmıştır. İşaret dili, işitme engelli kişilerin kendi aralarındaki iletişimi el ve yüz hareketleriyle sağlamasıdır. Bir nevi görsel dil de diyebiliriz. Kimi sağır alfabelerinin yasal statüsü vardır; kimi sağır alfabelerine ise bu yasal statü tanınmamıştır. Günümüz şartlarında bilinen ilk işaret dili, Girolamo Cardano adlı İtalyan bir hekim tarafından ortaya konulan bir çalışmadan doğmuştur. İlk işaret dilinin kimin ya da kimlerin bulduğu bilinmemekle birlikte, dilsiz ve konuşamayan mağara insanlarının iletişim kurmak için kullandığı tahmin edilmektedir.