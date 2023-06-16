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Klasik türleri de yer alan bulmacalar gelişen teknolojiyle beraber kendilerine dijital mecralarda da yer bulmaktadır. Bulmacanın cevaplarına ulaşmak için ebeveyn yardımına ya da arama motorlarına kimi zaman ihtiyaç duyabiliriz. Karşılık beklediğimiz sorulardan birisi de “Soluk borusu diğer adı nedir?” sorusudur. Soluk borusunun diğer ismine ve eş anlamlısına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Soluk Borusu Diğer Adı Nedir?

Solunum sisteminin temel taşlarından biri soluk borusudur. Solunum işlemi soluk borusu sayesinde gerçekleştirilir. Bizim için hayati bir değer taşıyan bu organ; ağız, burun, yutak, gırtlak ve akciğerlerle bir bütün haldedir. Boru şeklindeki yapısı gereğiyle soluk borusu olarak isimlendirilmiştir. Omurgalılarda soluk borusu havan akciğere geçişini sağlarken omurgasızlarda bu sistem doğrudan iç dokulara ulaştırır. Soluk borusunu kıkırdak yapıdadır. Soluk borusunun tıkanması hayati öneme sahip sonuçlar doğurur. Bu sebeple öğünlerimizi yerken yavaş ve iyi parçalamamız tavsiye edilir. Özellikle yemek yerken konuşmak besinlerin soluk borusuna sapmasına dolayısıyla tıkanmasına sebebiyet verebilir. Bu sebeple yemek yerken dikkatli özeni göstermeliyiz. Soluk borusunun diğer adı nefes borusu ya da trakedir.

Soluk Borusunun Diğer İsmi

Soluk borusu tanımı halk arasında kendine yer edinmiştir. Soluk borusu dediğimiz anda karşımızdaki bu solunum sistemindeki parçayı bilmektedir. Oysa soluk borusunun diğer ismi trakedir. Ancak trakem tıkandı dediğimizde, bu tanımlama daha çok bilimsel olduğundan dolayı karşımızdaki kişinin şaşkın bakışlarına maruz kalabiliriz. Genellikle çengel bulmacalarda karşımıza soluk borusunun diğer ismi çıkmaktadır. 5 harfli boşlukta oluşan bu sorunun cevabı trakedir.

Soluk Borusu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Türkçede bazı sözcüklerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Bu eş anlamlılar kimi zaman bulmacalar da ya da kelime oyunlarında karşımıza çıkabilir. Bunlardan birisi de soluk borusunun eş anlamlısıdır. Soluk borusunun eş anlamlıları trake ve nefes borusudur.