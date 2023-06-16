Soluk borusu diğer adı nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Soluk Borusu Diğer Adı Nedir?
ABONE OL

Soluk borusu diğer adı nedir?

Beynin gelişimsel serüveninde bulmacalar kendine önemli pay çıkartmaktadır. Bulmacalar ve kelime oyunları beynin bilişsel işlevine oldukça büyük katkılar sağlamaktadır. Erken bunamanın da önüne geçen bulmacalar, büyük küçük herkesin ilgisini seçmektedir. Peki, soluk borusu diğer adı nedir? Diğer ismi ve eş anlamlısı nedir? İşte, detaylar.

Soluk Borusu Diğer Adı Nedir?
HABERTURK.COM

Klasik türleri de yer alan bulmacalar gelişen teknolojiyle beraber kendilerine dijital mecralarda da yer bulmaktadır. Bulmacanın cevaplarına ulaşmak için ebeveyn yardımına ya da arama motorlarına kimi zaman ihtiyaç duyabiliriz. Karşılık beklediğimiz sorulardan birisi de Soluk borusu diğer adı nedir?” sorusudur. Soluk borusunun diğer ismine ve eş anlamlısına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Soluk Borusu Diğer Adı Nedir?

Solunum sisteminin temel taşlarından biri soluk borusudur. Solunum işlemi soluk borusu sayesinde gerçekleştirilir. Bizim için hayati bir değer taşıyan bu organ; ağız, burun, yutak, gırtlak ve akciğerlerle bir bütün haldedir. Boru şeklindeki yapısı gereğiyle soluk borusu olarak isimlendirilmiştir. Omurgalılarda soluk borusu havan akciğere geçişini sağlarken omurgasızlarda bu sistem doğrudan iç dokulara ulaştırır. Soluk borusunu kıkırdak yapıdadır. Soluk borusunun tıkanması hayati öneme sahip sonuçlar doğurur. Bu sebeple öğünlerimizi yerken yavaş ve iyi parçalamamız tavsiye edilir. Özellikle yemek yerken konuşmak besinlerin soluk borusuna sapmasına dolayısıyla tıkanmasına sebebiyet verebilir. Bu sebeple yemek yerken dikkatli özeni göstermeliyiz. Soluk borusunun diğer adı nefes borusu ya da trakedir.

Soluk Borusunun Diğer İsmi

Soluk borusu tanımı halk arasında kendine yer edinmiştir. Soluk borusu dediğimiz anda karşımızdaki bu solunum sistemindeki parçayı bilmektedir. Oysa soluk borusunun diğer ismi trakedir. Ancak trakem tıkandı dediğimizde, bu tanımlama daha çok bilimsel olduğundan dolayı karşımızdaki kişinin şaşkın bakışlarına maruz kalabiliriz. Genellikle çengel bulmacalarda karşımıza soluk borusunun diğer ismi çıkmaktadır. 5 harfli boşlukta oluşan bu sorunun cevabı trakedir.

Soluk Borusu Kelimesinin Eş Anlamlısı

Türkçede bazı sözcüklerin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Bu eş anlamlılar kimi zaman bulmacalar da ya da kelime oyunlarında karşımıza çıkabilir. Bunlardan birisi de soluk borusunun eş anlamlısıdır. Soluk borusunun eş anlamlıları trake ve nefes borusudur.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | Gençlere ÖTV'siz, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Gençlere telefonda vergi muafiyeti!
Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında yeni gözaltılar! - Haberler
GÜNDEM 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında yeni ...
Gölete giren 3 arkadaştan biri boğuldu
GÜNDEM Gölete giren 3 arkadaştan biri boğuldu
Şarjdaki telefon patladı, bina tahliye edildi
GÜNDEM Şarjdaki telefon patladı, bina tahliye edildi
Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
YKS SINAV YORUMLARI 2023 | ÖSYM YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
GÜNDEM YKS sınav yorumları
Polislik için TYT’den en az kaç puan gerekli? 2023 Polis olmak için YKS TYT en az kaç net yapmak gerekiyor?
GÜNDEM Polislik için TYT’den en az kaç puan gerekli?
Yarın Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 YKS'ye girecekler için otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi olacak?
GÜNDEM YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?
Son dakika haberler: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı! - İmamoğlu Kılıçdaroğlu
GÜNDEM İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.