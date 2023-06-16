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Günümüzde klasik bulmacaların yanı sıra dijital alanda da bulmacalar ön plana çıkmaktadır. Önceleri haftalık dergi ya da gazete eklerini beklediğimiz bulmaca sayfaları günümüzde bir tık uzağımızdadır. Bu sebeple boş vakitlerimizi verimli olarak değerlendirmek için dijital bulmacalardan faydalanabiliriz. Bulmacalar da bazı sorulara diğer sorulara oranla daha fazla aşinayızdır. Bu sorulardan biri de “Sülfürik Asit Diğer Adı Nedir?” sorusudur. Sülfürik asit ve diğer ismi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Sülfürik Asit Diğer Adı Nedir?

Güçlü bir mineral asidi olan sülfürik asit renksiz ve yağımsı bir yapıdadır. Suya yakın bir maddedir. Temas halinde deriye büyük zararlar verebilir. Özellikle yoğunlaştırılmış sülfürik asidin içine su eklemek tehlikeli bir işlemdir. Kimya endüstrisinde başı çeken maddelerden biridir. Hidrojen, kükürt ve oksijen elementlerinden oluşan sülfürik asit patlayıcı yapımlarında, ilaçlama, boya sanayisinde ve kimya sanayisinde kullanılır. Aşındırıcı etkilerinden dolayı lavabo açıcı olarak da kullanılır. Sülfürik asidin diğer adları ara boya, zaç yağı, akü asidi, vitriol yağıdır.

Sülfürik Asit Diğer İsmi

Genellikle bulmacalarda önümüze bir kelime çıkar; bu kelimenin diğer adlarını boşluğa uygun şekilde doldurmamız istenir. Bir bütün olarak doldurduğumuzda doğru yazıma ulaşırız. Bazı kelimelerin birden fazla diğer ismi yani eş anlamlısı olduğundan dolayı kaç kutucuğun boş kaldığını gözden kaçırmamız gerekir. Sülfürik asidin diğer isimler. Boya, zaç yağı, akü asidi, vitriol yağıdır.

Sülfürik Asit Nedir?

Pek çoğumuz özellikle kimya derslerinden sülfürik aside aşinayızdır. Kimyasal tepkimelerle oluşan bu güçlü asit, genelde endüstriyel alanda tercih edilmektedir. Kimyasal formülü H2SO4 şeklindedir. Elektriği oldukça iyi ileten sülfürik asit ayrıca pil yapımlarında da kullanılmaktadır. Sülfürik asit için mutlaka deri ve göz temasından kaçınmak gerekir. Temas olması durumunda bölge seyreltik bir baz ile yıkanmalıdır.