HABERTURK.COM

Kelime haznemiz ne kadar gelişirse kendimizi ifade etmek de bir o kadar kolay olur. Bunun için çok okumalı ve yeni kelimeleri haznemize eklemeliyiz. İnsanoğlunun merak ve araştırma serüveni yeni kelimelerin yolunu da hazırlamaktadır. Bunlardan birisi de taş küre kelimesidir. “Taş küre diğer adı nedir?” sorusu sıklıkla sorulan sorulardan biridir. Taş küre diğer ismi ve eşanlamlısına yazımızda sizler için yer verdik.

Taş Kürenin Diğer Adı Nedir?

Taş küre halk arasında yaygınlaşmış bir isimdir. Genel anlamıyla taş küre üzerine bastığımız kara parçasına verilen addır. Dünya’nın en sert tabakasıdır. Taşın sertliğini kelimelerle ifade etmek için bu ada başvurulmuştur. Canlıların çoğu taş küre üzerinde yaşam sürmektedir. Kalınlığı 5 ila 110 km arasında farklılık göstermektedir. Yer kabuğunu oluşturan tabaka olarak da adlandırılan taş küre, dağlar altında kalın bir tabakayken okyanuslar altında ince bir tabaka halinde bulunur. Taş küreyle birlikte Dünya’da tam 5 katman vardır. Bunlar: Barisfer, pirosfer, litosfer, hidrosfer ve atmosferdir. Peki, taş kürenin diğer adı nedir? Taş kürenin diğer adı litosferdir.

Taş Küre Diğer İsmi

Bir kelimenin diğer adının sorulması özellikle bulmacalarda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Kelimenin diğer adına göre bulmaca kutucuklarında boşluklar vardır. Litosfer, kayalık ve küre anlamlarına gelmektedir. Vadi, ova, dağ ve plato taş küreyi oluşturur. Canlıların çoğunun yaşam sürdüğü taş küre yeryüzünün en dış katmanıdır. Dünya’nın elma olduğunu düşünelim. Bu elmanın kabuğu da taş küreyi oluşturur. Taş kürenin diğer isimleri litosfer ve yer küredir. Şayet bulmacada 8 harfli bir kutucuk varsa litosfer, 7 harfli kutucuk varsa yer küre yazmamız gerekir.

Taş Küre Eş Anlamlısı

Büyük küçük demeden hemen her kitlenin ilgisini çeken bulmacalar, günümüzde de popülerliğini korumaktadır. Hem eğlenceli hem de öğretici vakit imkânı sunan bulmacalar dergi sayfalardan koparak kendine dijital mecrada da yer bulmuştur. Taş kürenin eş anlamlıları bulmacalarda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Taş kürenin eş anlamlısı litosfer, taş yuvarı ve yer küredir.