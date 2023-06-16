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Trabzon hurmasının diğer adı nedir?

Sağlık yönünden oldukça faydası bulunan Trabzon hurması, kış aylarının vazgeçilmez besinlerinden biridir. Turuncu yapısıyla görsel bir şölen de sunan Trabzon hurması, vitamin ve mineral oranı yönünden de zengindir. Trabzon hurmasının diğer adı nedir? Eş anlamlısı ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Trabzon Hurmasının Diğer Adı Nedir?
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Ülkemizde ilk kez 1920’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Antioksidan yapısıyla doğal bir bağışıklık kaynağıdır. Karaciğeri temizler, kan hücrelerini arttırır. Sağlık yönünden mucizevi etkilerinin yanı sıra her besin kaynağında olduğu gibi aşırıya kaçmadan tüketilmelidir. “Trabzon hurmasının diğer adı nedir?” sorusu sıklıkla sorulan soruların başında gelmektedir. Trabzon hurması kelimesinin eş anlamlısı ve diğer ismine nasıl ulaşabiliriz? İşte, detaylar.

Trabzon Hurmasının Diğer Adı Nedir?

Trabzon hurması adına çoğumuz aşinayızdır. Peki, Trabzon hurmasının diğer adlarına. Halk arasında Trabzon hurması olarak bilinen bu turuncu, sarı meyve birden fazla isimle adlandırılmaktadır. Faydaları yönünden geniş bir tablo sunan Trabzon hurmasının diğer adı cennet meyvesidir. Birçoğumuz Trabzon hurmasından çağrışım yapamasa da cennet meyvesi ismini duymuştur.

Trabzon Hurmasının Diğer İsmi

Trabzon hurması güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Hücre yenilenmesine olumlu katkı sağlar. Vücudu enfeksiyonlara karşı korur. C vitamini açısından da zengindir. Hazımsızlık probleminiz varsa mutlaka Trabzon hurması tüketmeniz gerekmektedir. Lifli bir besin kaynağı olduğundan dolayı tok tutucu özelliğe sahiptir. Bu sebeple diyet düşününler Trabzon hurmasını listelerine dâhil edebilirler. Kalp sağlığına iyi gelmektedir. Şeker hastaları da kullanabilir. Saymakla bitmeyen faydalar barındıran Trabzon hurması birden fazla isimle adlandırılmaktadır. En çok duyduğumuz adlandırma cennet meyvesidir. Genellikle Trabzon hurması demeyi tercih etmeyenler bu meyveye cennet hurması demektedir. Diğer isimleri ise şunlardır: Akdeniz hurması, Japon hurması ve Karaağaç hurması.

Trabzon Hurması Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Trabzon hurmasının eş anlamlısı genellikle yöresel farklardan doğmaktadır. Adlandırmaların farklı olması bulmaca tarzı kelime oyunlarını da etkilemektedir. Bulmacalarda Trabzon hurmasının eş anlamlısı sorulabilir. Abanozgiller familyasına ait olan Trabzon hurması A vitamini ve karbonhidratlar yönünden oldukça zengindir. Trabzon hurmasının eş anlamlıları; Akdeniz hurması, Japon hurması ve Karaağaç hurması ve cennet meyvesidir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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