Venüs'ün diğer adı nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Venüs'ün Diğer Adı Nedir?
ABONE OL

Venüs'ün diğer adı nedir?

Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı demeden çözüp dururuz. Her boşluğun dolumu bizde yeni bir hazzın kapılarını aralamaktadır. Tanımladığımız bu cümleler bize bulmacanın etkisini yansıtmaktadır. Venüs’ün diğer adı nedir? Venüs ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Venüs'ün Diğer Adı Nedir?
HABERTURK.COM

Bulmacalar modern zamanın en güzel getirilerinden biridir. Kimi zaman sözcük dağarcığımızı geliştirmek için kimi zaman boş vakitlerimizi doldurmak için bulmaca çözmeye yöneliriz. Bulmacanın çıkış amacı çocukların zekâ gelişimine katkı sağlamaktır ancak günümüzde büyük küçük herkesin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bulmacalarda ön plana çıkan sorulardan birisi de “Venüs’ün diğer adı nedir?” sorusudur. Diğer ismi ve Venüs nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Venüs'ün Diğer Adı Nedir?

Güneş sisteminde yer alan Venüs gezegeni Güneş'e konum itibariyle en yakın ikinci gezegendir. Yüzeyinde dağlar ve volkanlar yer almaktadır. Boyut olarak neredeyse Dünya ile özdeştir. Bilinen en önemli özelliği tüm gezegenleri tersi istikametinde dönmesidir. Kendi etrafındaki bir turunun yaklaşık 243 günde tamamlar. Sirius Yıldızı'ndan 10 kat daha parlaktır. Bu parlaklık özellikle saatlerin nasıl geçtiğini bilmeyen çobanlara rehber olduğu için Çoban Yıldızı olarak da isimlendirilmiştir. Kısacası Venüs gezegeninin diğer adı Çoban Yıldızı’dır.

Venüs Diğer İsmi

Genellikle bulmacalarda karşımıza belirli bir kelimenin diğer ismi çıkmaktadır. Bu diğer isme istinaden boşluklar doldurulmakta ve kelimeler tamamlanmaktadır. Venüs gezegeninin diğer ismi Astroloji alanında sorulan sorulardan biridir. Dünya’nın ikizi olarak da isimlendirilen Venüs gezegeninin diğer ismi “Çoban Yıldızı’dır.” Ayrıca Sabah Yıldızı, Tan Yıldızı ve Akşam Yıldızı olarak da isimlendirilmektedir.

Venüs Nedir?

Venüs gezegeninin ayrıntılı özellikleri hakkında çoğumuz bir merak içindeyiz. Bu gezegeni tanımak ve özellikleri hakkında bilgi almak için ayrıntıları sizler için derledik. Venüs isminin kökeni aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten gelmektedir. Yapı itibariyle Dünya’ya oldukça benzeyen bir gezegendir. Bu benzerlik sebebiyle Venüs’te hayat olup olmadığını tespit etmek için araçlar gönderilmiştir. Güneş’e en yakın ikinci konumda yer alan Venüs gezegeni, gün doğumundan önce ve gün batımından sonra kendini belli eder. Parlaklığını çıplak gözle dahi görebilirsiniz. Kalın bir atmosfere sahip olan Venüs’ün yüzey sıcaklığı oldukça yüksektir. Bu sıcaklık ortalama 464 derece kadardır. Ayrıca gezegen hızının yavaş olmasından dolayı gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | Gençlere ÖTV'siz, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Gençlere telefonda vergi muafiyeti!
Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında yeni gözaltılar! - Haberler
GÜNDEM 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında yeni ...
Gölete giren 3 arkadaştan biri boğuldu
GÜNDEM Gölete giren 3 arkadaştan biri boğuldu
Şarjdaki telefon patladı, bina tahliye edildi
GÜNDEM Şarjdaki telefon patladı, bina tahliye edildi
Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
YKS SINAV YORUMLARI 2023 | ÖSYM YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
GÜNDEM YKS sınav yorumları
Polislik için TYT’den en az kaç puan gerekli? 2023 Polis olmak için YKS TYT en az kaç net yapmak gerekiyor?
GÜNDEM Polislik için TYT’den en az kaç puan gerekli?
Yarın Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 YKS'ye girecekler için otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi olacak?
GÜNDEM YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?
Son dakika haberler: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı! - İmamoğlu Kılıçdaroğlu
GÜNDEM İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.