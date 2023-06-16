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Beyin gelişimine önemli katkılar sağlayan bulmacalar ve kelime oyunlarının klasik türleri ve dijital seçenekleri bulunmakta. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte dergi ve gazete eklerine ihtiyaç duymadan internet üzerinden de bulmaca çözebiliriz. Bulmacalar da genellikle kelimelerin eş anlamlıları ve diğer adları sorulmakta. Bu sorulardan birisi de “yer kabuğunun diğer adı nedir?” sorusudur. Yer kabuğunun diğer ismine ve eş anlamlısına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Yer Kabuğunun Diğer Adı Nedir?

Coğrafi terimlerden bazılarına aşinayızdır. Özellikle okulda gördüğümüz bu terimlerin açılımı beraberinde eş anlamlılarını da getirmektedir. Dünya 5 katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar sırasıyla: Hava küre, su küre, yer kabuğu, ateş küre ve çekirdektir. Peki, bu katmanlardan biri olan yer kabuğunun detaylı açılımı nedir? Yer kabuğu Dünya’nın eş dış katmanını çevreler. Karada ortalama 35 kilometre, deniz ve okyanuslarda 8-12 kilometre kalınlığı bulmaktadır. Granit ve bazalt olmak üzere 2 kimyasal bileşeni bulunur. Coğrafi terim olarak yer kabuğu litosfer olarak adlandırılır. Tüm canlılar yaşamlarını yer kabuğu üzerinde sürdürür. Kırılgan ve ince yapıdadır. Yer kabuğunun diğer adları yeryüzü ve litosferdir.

Yer Kabuğunun Diğer İsmi

Yoğunluk derecesi oldukça az olan bu katman çeşitli özellikleri de beraberinde getirir. Okyanuslarda ince bir kalınlığa sahip olan yer kabuğu, yüksek dağların yer aldığı alanlarda daha kalındır. Kısacası yer kabuğunun katmanları farklılık gösterir. Yer kabuğu, yer kürenin içinde yer alan seçeneklerden biridir. Diğer seçenekleri ise manto ve çekirdektir. Yer kabuğunun bu genel bilgilerinin yanı sıra diğer ismi de özellikle bulmacalarda karşımıza çıkmaktadır. Yer kabuğunun diğer ismi yeryüzü ve litosferdir. Litosfer sözcüğü coğrafi terim olarak ön plana çıkmaktadır.

Yer Kabuğu Eş Anlamlısı

Bir kelimenin eş anlamlısı bulmacaların vazgeçilmez sorularından biridir. Kelimenin eş anlamlısını bilmek hem kelime dağarcığımızı hem de genel kültürümüzü geliştirecektir. Kimi zaman sorular zorlayıcı olabilmektedir. Yer kabuğunun eş anlamlısı yeryüzü ve litosferdir.