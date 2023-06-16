Yer kabuğunun diğer adı nedir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Yer Kabuğunun Diğer Adı Nedir?
ABONE OL

Yer kabuğunun diğer adı nedir?

Bulmaca çözmek boş vakitlerimizi değerlendirmek için en uygun seçenek olarak karşımıza çıkmakta. Bulmacalar içinde genellikle kare ve çember bulmacalar tercih ediliyor. Bulmacalar bilişsel gelişim ve hafıza üzerinde pozitif etkilere sahiptir. Yer kabuğunun diğer adı nedir? Eş anlamlısı ve diğer ismi nedir? İşte, detaylar.

Yer Kabuğunun Diğer Adı Nedir?
HABERTURK.COM

Beyin gelişimine önemli katkılar sağlayan bulmacalar ve kelime oyunlarının klasik türleri ve dijital seçenekleri bulunmakta. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle birlikte dergi ve gazete eklerine ihtiyaç duymadan internet üzerinden de bulmaca çözebiliriz. Bulmacalar da genellikle kelimelerin eş anlamlıları ve diğer adları sorulmakta. Bu sorulardan birisi de “yer kabuğunun diğer adı nedir?” sorusudur. Yer kabuğunun diğer ismine ve eş anlamlısına haberimizde ulaşabilirsiniz.

Yer Kabuğunun Diğer Adı Nedir?

Coğrafi terimlerden bazılarına aşinayızdır. Özellikle okulda gördüğümüz bu terimlerin açılımı beraberinde eş anlamlılarını da getirmektedir. Dünya 5 katmandan oluşmaktadır. Bu katmanlar sırasıyla: Hava küre, su küre, yer kabuğu, ateş küre ve çekirdektir. Peki, bu katmanlardan biri olan yer kabuğunun detaylı açılımı nedir? Yer kabuğu Dünya’nın eş dış katmanını çevreler. Karada ortalama 35 kilometre, deniz ve okyanuslarda 8-12 kilometre kalınlığı bulmaktadır. Granit ve bazalt olmak üzere 2 kimyasal bileşeni bulunur. Coğrafi terim olarak yer kabuğu litosfer olarak adlandırılır. Tüm canlılar yaşamlarını yer kabuğu üzerinde sürdürür. Kırılgan ve ince yapıdadır. Yer kabuğunun diğer adları yeryüzü ve litosferdir.

Yer Kabuğunun Diğer İsmi

Yoğunluk derecesi oldukça az olan bu katman çeşitli özellikleri de beraberinde getirir. Okyanuslarda ince bir kalınlığa sahip olan yer kabuğu, yüksek dağların yer aldığı alanlarda daha kalındır. Kısacası yer kabuğunun katmanları farklılık gösterir. Yer kabuğu, yer kürenin içinde yer alan seçeneklerden biridir. Diğer seçenekleri ise manto ve çekirdektir. Yer kabuğunun bu genel bilgilerinin yanı sıra diğer ismi de özellikle bulmacalarda karşımıza çıkmaktadır. Yer kabuğunun diğer ismi yeryüzü ve litosferdir. Litosfer sözcüğü coğrafi terim olarak ön plana çıkmaktadır.

Yer Kabuğu Eş Anlamlısı

Bir kelimenin eş anlamlısı bulmacaların vazgeçilmez sorularından biridir. Kelimenin eş anlamlısını bilmek hem kelime dağarcığımızı hem de genel kültürümüzü geliştirecektir. Kimi zaman sorular zorlayıcı olabilmektedir. Yer kabuğunun eş anlamlısı yeryüzü ve litosferdir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 | Gençlere ÖTV'siz, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14, 14 Pro, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Gençlere telefonda vergi muafiyeti!
Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında yeni gözaltılar! - Haberler
GÜNDEM 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar davasında yeni ...
Gölete giren 3 arkadaştan biri boğuldu
GÜNDEM Gölete giren 3 arkadaştan biri boğuldu
Şarjdaki telefon patladı, bina tahliye edildi
GÜNDEM Şarjdaki telefon patladı, bina tahliye edildi
Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEM Otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
YKS SINAV YORUMLARI 2023 | ÖSYM YKS sınavı TYT, AYT ve YDT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
GÜNDEM YKS sınav yorumları
Polislik için TYT’den en az kaç puan gerekli? 2023 Polis olmak için YKS TYT en az kaç net yapmak gerekiyor?
GÜNDEM Polislik için TYT’den en az kaç puan gerekli?
Yarın Ankara, İzmir ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 2023 YKS'ye girecekler için otobüs, metro ve metrobüs ücretsiz mi olacak?
GÜNDEM YKS günü toplu taşıma ücretsiz mi?
Son dakika haberler: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı! - İmamoğlu Kılıçdaroğlu
GÜNDEM İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmesini anlattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.