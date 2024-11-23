Sağlığında sorun mu var? Putin'in elleri spekülasyonlara yol açtı
Kremlin tarafından yayınlanan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in 20 dakikadan uzun bir süre boyunca elleri neredeyse hareketsiz bir şekilde oturarak konuştuğu video, Putin'in sağlığıyla ilgili spekülasyonlara yol açtı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Kasım'da yayınlanan videoda Ukrayna'ya yönelik saldırıda hipersonik füzelerin kullanılacağını doğruladığı ve NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik eylemlerine karşılık olarak bu silah sistemini test ettiğini söylediği bir video paylaştı.
Putin videoda şu ifadeleri kullandı:
"Biz her zaman tüm ihtilaflı konuları barışçıl yollarla çözmeyi tercih ettik ve şimdi de buna hazırız. Ancak olayların her türlü gelişmesine de hazırız."
Ancak 20 dakika süren konuşmada öne çıkanlar Putin'in söyledikleri kadar, 'yapmadıkları' oldu. Rus lider tüm konuşma boyunca ellerini hiç hareket ettirmedi. Bu sebeple internette Putin'in sağlığına dair geniş çaplı bir spekülasyon başladı.
Eski adı Twitter olan X'te Ukraynalı içişleri danışmanı Anton Gerashchenko tarafından paylaşılan ve 1,5 milyon kez görüntülenen bir gönderide "Videoyu hızlandırırsanız, Putin'in ellerinin hareket etmediğini ve vücudundan ayrı gibi göründüğünü görebilirsiniz. Ses ve dudak hareketi zaman zaman uyuşmuyor." paylaşımını yaptı.
Film yapımcısı Patrick Hölscher de, "Putin'in sağlığı artık resmi olarak sorgulanmalı. Kremlin tarafından yayınlanan son videoda ellerini sabit göstermek için yapılan amatörce çalışmayı açıkça görebilirsiniz. Yeniden çekmeye ya da düzgün bir şekilde düzeltmeye zahmet etmemişler" dedi.
Bu yorumlar, Putin'in en son Soçi'deki bir konferansta görünmesinin ardından iki haftadır kamuoyu önünde görülmediğine dair haberlerin ardından geldi.
Ekim ayında Kremlin, Putin'in Merkez Klinik Hastanesi'ni ziyaret etmesinin ardından herhangi bir sağlık sorunu olmadığı yönünde bir açıklama yapmış, sözcü Dmitry Peskov da Rus devlet haber ajansı Tass'ın muhabirine Putin'in "sıradan tıbbi kontroller" için gittiğini söylemişti.
Putin daha önce de Moskova'daki hastanede düzenli olarak muayene olduğunu belirtmişti.