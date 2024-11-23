Sağlığında sorun mu var? Putin'in elleri spekülasyonlara yol açtı

Rusya Devlet Başkanı Putin, 21 Kasım'da yayınlanan videoda Ukrayna'ya yönelik saldırıda hipersonik füzelerin kullanılacağını doğruladığı ve NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik eylemlerine karşılık olarak bu silah sistemini test ettiğini söylediği bir video paylaştı.

Putin videoda şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman tüm ihtilaflı konuları barışçıl yollarla çözmeyi tercih ettik ve şimdi de buna hazırız. Ancak olayların her türlü gelişmesine de hazırız."

Ancak 20 dakika süren konuşmada öne çıkanlar Putin'in söyledikleri kadar, 'yapmadıkları' oldu. Rus lider tüm konuşma boyunca ellerini hiç hareket ettirmedi. Bu sebeple internette Putin'in sağlığına dair geniş çaplı bir spekülasyon başladı. Eski adı Twitter olan X'te Ukraynalı içişleri danışmanı Anton Gerashchenko tarafından paylaşılan ve 1,5 milyon kez görüntülenen bir gönderide "Videoyu hızlandırırsanız, Putin'in ellerinin hareket etmediğini ve vücudundan ayrı gibi göründüğünü görebilirsiniz. Ses ve dudak hareketi zaman zaman uyuşmuyor." paylaşımını yaptı.

REKLAM #Putin's health must now be officially questioned. In the latest video released by https://t.co/kDIdVcCkIn you can clearly see the amateurish work to make his hands appear steady. They did not bother to refilm it or fix it properly - it's there in full HD.https://t.co/aDEf8zOoDd pic.twitter.com/XnFMRrn1Uk — Patrick Hölscher (@allnewtomorrow) November 22, 2024 Film yapımcısı Patrick Hölscher de, "Putin'in sağlığı artık resmi olarak sorgulanmalı. Kremlin tarafından yayınlanan son videoda ellerini sabit göstermek için yapılan amatörce çalışmayı açıkça görebilirsiniz. Yeniden çekmeye ya da düzgün bir şekilde düzeltmeye zahmet etmemişler" dedi. Bu yorumlar, Putin'in en son Soçi'deki bir konferansta görünmesinin ardından iki haftadır kamuoyu önünde görülmediğine dair haberlerin ardından geldi.