Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'SMA' yanıtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın SMA testine ilişkin paylaşımına yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hiç yeni doğan SMA taraması yaptınız mı? Yaptıysanız bakanlığa bildirdiniz mi? Tespit ettiğiniz vaka var mı? Varsa kanuni ve insani bir zorunluluk olarak bakanlığımıza bildirdiniz mi? Sayın Yavaş, ben bu soruların hepsinin cevabını biliyorum. Sizin cevap vermenizi bekleyeceğim. Cevabınızın 14 Mayıs akşamı milletimizin huzurunda yaptığınız açıklamalar gibi olmamasını temenni ederim" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a 'SMA' yanıtı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak, "Hiç yeni doğan SMA taraması yaptınız mı? Yaptıysanız Bakanlığa bildirdiniz mi? Tespit ettiğiniz vaka var mı? Varsa kanuni ve insani bir zorunluluk olarak Bakanlığımıza bildirdiniz mi? Sayın Yavaş, ben bu soruların hepsinin cevabını biliyorum. Sizin cevap vermenizi bekleyeceğim. Cevabınızın 14 Mayıs akşamı milletimizin huzurunda yaptığınız açıklamalar gibi olmamasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre; Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Yavaş'ın "Sayın Bakan, bildiğiniz gibi Türkiye'de bir ilke imza atarak 27 Şubat 2021 tarihinde ücretsiz SMA testini yapmaya başladık. Aralık 2021 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı uygulamaya başladı. Bakanlıklarımıza örnek olmanın gururunu yaşıyoruz." paylaşımına alıntılama yaparak yanıt verdi.

"Örnek olmak ne kadar önemliyse örnek almak da o kadar değerlidir." ifadelerini kullanan Koca, yapıldığı iddia edilen SMA tarama testleri ile ilgili böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

SMA taramalarının sadece evlenecek çiftlere uygulanmadığını, yeni doğan bebekler için de merkezi programa alındığını ve bakanlık tarafından etkin şekilde yürütülmekte olduğunu ifade eden Koca, şunları kaydetti:

Paylaşımında belli hastalıkların toplumda taramalarının yapılmasının bir halk sağlığı görevi olduğunu vurgulayan Koca, bu faaliyetlerin yürütülmesinde rol almak isteyenlerin de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden izin alarak katkı sunduklarını ifade etti.

Paylaşımın devamında şunlar kaydedildi:

"Bunun temel sebebi de atılan her adımın kaydının tek merkezde tutulması ve etkin mücadele için tedbir alınmasıdır. Kayıtlarımızda izin müracaatınıza rastlanmamıştır. Bizim bilmediğimiz bir müracaatınız oldu mu? İzinsiz olarak ve 'örnek olmak' amacıyla bu taramaları yapmışsanız bile nerede yaptığınızı öğrenmek isterim. Kayıtlarımızda belediyenize ait bu imkanları haiz bir laboratuvar ruhsatı bulunmamaktadır. Yaptık dediğiniz testleri nerede yaptınız? Tarama testlerinin sonuçlarının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile paylaşılması bir zorunluluktur. İddia ettiğiniz gibi örnek bir uygulama başlatarak test yapmışsanız bu testlerin neticesini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüze bildirdiniz mi? İddia ettiğiniz testlerin toplam sayısı kaçtır? Belirttiğiniz tarihten itibaren, 2021 yılında, 2022 yılında ve 2023 yılında yılda kaç 'örnek' test yaptınız? Yaptığınızı iddia ettiğiniz testler neticesinde hiç taşıyıcı çift çıktı mı? Çıktıysa bunları kanuni ve insani bir zorunluluk olarak bakanlığımıza bildirdiniz mi? İddia ettiğiniz taramalarda eğer taşıyıcı tespit etmişseniz bunlarla ilgili bir tedbir ya da tasarrufunuz oldu mu? Hiç yeni doğan SMA taraması yaptınız mı? Yaptıysanız Bakanlığa bildirdiniz mi? Tespit ettiğiniz vaka var mı? Varsa kanuni ve insani bir zorunluluk olarak bakanlığımıza bildirdiniz mi? Sayın Yavaş, ben bu soruların hepsinin cevabını biliyorum. Sizin cevap vermenizi bekleyeceğim. Cevabınızın 14 Mayıs akşamı milletimizin huzurunda yaptığınız açıklamalar gibi olmamasını temenni ederim."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sinan Oğan: HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı
GÜNDEM "HDP ile yan yana gelmem eşyanın tabiatına aykırı"
AKADEMİSYEN MAAŞ ZAMMI 2023 | Akademisyen maaşlarına zam gelecek mi? Bakan Bilgin açıkladı!
GÜNDEM Akademisyen maaşlarına zam gelecek mi? Bakan Bilgin ...
Erzurum'da yıldırım düştü, 18 yaşındaki çoban öldü
GÜNDEM Erzurum'da yıldırım düştü, 18 yaşındaki çoban öldü
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En güzel, anlamlı, kısa ve uzun, dualı, ayetli Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
GÜNDEM En güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu ...
Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? 26 Mayıs 2023 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa il il Cuma namazı vakitleri
GÜNDEM 26 Mayıs il il Cuma namazı saatleri
Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır ve oy hangi hallerde geçersiz olur? YSK ile 5 adımda oy kullanma rehberi
GÜNDEM Oylar hangi durumlarda geçersiz sayılır?
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023: Seçim sandık görevlisi ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl hesaplanır, sandık müşahidi para alır mı?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücreti 2023
EV HANIMLARINA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI 2023 | Bakan Derya Yanık detayları açıkladı! Ev hanımlarına emeklilik başvuru koşulları ve tarihleri belli oldu mu?
GÜNDEM Ev hanımlarına emeklilik fırsatı: Bakan Derya Yanık ...
VERGİ AFFI SON BAŞVURU TARİHİ 2023 | Vergi baffı borç yapılandırma son gün ve ilk ödeme tarihleri ne zaman, hangi borçları kapsıyor ve ödemeler nasıl yapılır?
GÜNDEM Vergi baffı borç yapılandırma başvuru ve ilk taksit ...
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ 2023 | Emekli Kurban bayramı ikramiyesi ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman hesaba yatacak?
GÜNDEM Kurban Bayramı ödeme tarihleri ve tutarları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.