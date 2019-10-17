İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde görevli Asistan Dr. Kadir Songür, bir hafta önce ilaç yazdığı Bayram K. tarafından, jiletle boğazından yaralandı.

"İNSAN OLARAK KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İzmir’de birçok suçtan sabıkası olan ve madde bağımlısı olduğu anlaşılan bir kişinin, Dr. Kadir Songür’e canice yaptığı saldırı hepimizi derinden sarsmıştır. İstediği ilacın yazılmamasını bahane ederek cana kıymaya kalkan kişiyi 'insan' olarak kabul etmek mümkün değildir. Böyle kişilerin toplum içinde serbest dolaşması kabul edilemez. Kesici aletle boğazından yaralanan meslektaşımızın hayati tehlike içeren bu saldırıyı atlatmış olması tek tesellimizdir."

"EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN KONUNUN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

"Ömrünü insanlığa ve hayat kurtarmaya adamış sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sözün bittiği yerdir" diyen Bakan Koca, cümlelerine şöyle devam etti: "Bu konuda son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptık, daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir. Yargının da sağlık çalışanlarına şiddet konusunda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hekimimizin canına kast eden saldırganın mümkün olan en ağır cezayı alması için konunun bizzat takipçisi olacağım.

Başta İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları olmak üzere tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.