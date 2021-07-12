Koca'dan uyarı: Kontrol altında tutmak güçleşiyor 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün paylaştığı koronavirüs tablosunda aşılama oranlarına dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Covid- 19 Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 222 bin 68 testte 5 bin 261 vaka tespit edildi. 37 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 242 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 60,74, 2'nci doz ortalaması yüzde 27,63 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 37 milyon 698 bin 483, 2'nci dozda 17 milyon 152 bin 942 ve 3'üncü dozda 2 milyon 887 bin 404 olmak üzere toplam 57 milyon 738 bin 829 aşı uygulandı.

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, İzmir ve Bilecik olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Ağrı, Şırnak, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Bitlis oldu.

Kovid-19'la mücadelede bir haftada birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 5 milyon 131 bin 997 aşı yapıldı.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Koca da koronavirüs tablosunu Twitter'dan paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı kategorideki illerimizde vaka sayılarının düşüş eğilimini kontrol altında tutmak güçleşiyor. Mücadelede yerinizi almak için biran evvel aşınızı olun."